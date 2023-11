The Fevers promete animar o público com hits dos anos 1960 e 1970

Dois ícones da Jovem Guarda se apresentam no Grande Teatro Minascentro neste domingo (19/11), às 19h. Trata-se dos grupos The Fevers e Golden Boys, no projeto Jovens Tardes – A festa da Jovem Guarda.

As bandas cantarão sucessos como “Mar de rosas”, “Cândida”, “Elas por elas”, “Vem me ajudar”, “Agora eu sei”, “Alguém na multidão”, “Pensando nela”, “Fumacê” e “Erva venenosa”, entre outros hits que embalaram a cabeça da juventude brasileira nos anos 1960 e 1970.

O contrabaixista Liebert diz que os Fevers vão pôr os mineiros para dançar. “O repertório conta a nossa história desde o início dos anos 1960, quando criamos o grupo. Tocaremos também músicas do disco 'Década explosiva' (Odeon, 1975), no qual cantamos músicas estrangeiras, coisas que ficaram marcadas aqui no Brasil. Faremos um show alegre, dançante e para pular, como sempre fazemos.”

O público pode esperar um revival da carreira do The Fevers e é exatamente por isso que o show se chama “Do vinil ao digital”, explica ele. “As canções, mesmo as mais românticas, como 'Por causa de você', que Sullivan fez para nós, tocam os corações.”

Jovem Guarda

Em “Do vinil ao digital”, os Fevers também farão homenagem a um período frutífero para a banda. “Foi quando fomos contratados pela TV Record. Na época, Roberto, Erasmo e Wanderléa nos convidaram e fomos acompanhar os artistas do programa 'Jovem Guarda'. A partir dali, passamos a gravar em estúdios, acompanhando nomes como Eduardo Araújo, Erasmo, Roberto, Golden Boys, Wilson Simonal, Trio Esperança, Jorge Benjor e Paulo Sérgio”, afirma Liebert.

O contrabaixista lembra que o grupo gravou mais de 50 discos, entre LPs, compactos e CDs. “O nosso primeiro álbum que tem o nome homônimo foi lançado de 1964 para 1965. A banda foi lançada em 1964. Ano que vem vamos completar 60 anos de carreira e sem interrupção. Queremos gravar um disco e fazer turnê para comemorar essa data tão importante.”

Os Fevers chegaram a emplacar vários sucessos em novelas. Liebert lembra que os maiores aconteceram nos anos de 1982 e 1983, com 'Elas por elas' e 'Guerra dos sexos', dois temas que marcaram as novelas das 19h.

“Essas duas canções fizeram muito sucesso. A Globo até disse que fomos nós que abrimos uma porta para a novela das 19h, porque a das 21h já eram fortes e suas músicas estouravam rapidamente. Esse momento de 'Elas por elas ' e 'Guerra dos sexo'' foi fabuloso para nós, mas já havíamos estourado em 1971 e 1972 com 'Mar de rosas' e 'Vem me ajudar'”, relembra Liebert.

Vitalidade no palco



Há tanto tempo na estrada, a formação da banda mudou. “Pedrinho e o Lécio morreram, o Almir (Bezerra) saiu para seguir carreira solo. Michael Sullivan, que fazia sucesso com 'My life', entrou no início dos anos 1980. Ficou conosco por seis anos. Compondo com Paulo Massadas, os dois fizeram tanto sucesso que Sullivan não teve como conciliar as duas coisas. Aí, o Almir voltou, ficou por cerca de um ano e pouco. Decidimos, então, botar o Luiz Cláudio, que já estava conosco desde o início, para fazer a voz principal, o que deu muito certo e ele vem cumprindo muito bem esse papel”, detalha o contrabaixista.

Liebert revela que faz 77 anos em janeiro de 2024, mas garante que continua tocando com vitalidade. “É que a música renova as nossas células e é o maior prazer tocar por esses palcos do mundo. A idade não importa, pois o que importa mesmo é estar tocando. Estou ficando mais velho, porém com a mesma disposição, alegria e sorriso.”

Formam os Fevers além de Liebert, Luiz Cláudio (vocais), Rama (guitarra e violão), Cláudio Mendes (teclados e voz) e Otávio Henrique (bateria).

“JOVENS TARDES – A FESTA DA JOVEM GUARDA”

Com The Fevers e Golden Boys. Neste domingo, às 19h, no Grande Teatro Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos: R$ 320 (inteira, setor 1), R$ 240 (setor 4 e 5), e R$ 120 (meia – setor 4 e 5), à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro. Informações: (31) 3995-5775.

