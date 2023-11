WIll Smith nega veementemente suposto caso de sexo em camarim nas gravações de 'Um maluco no pedaço'

Brother Bilaal, ex-assistente pessoal de Will Smith, afirmou ter flagrado um suposto momento íntimo entre o astro e o ator Duane Martin, nos bastidores de "Um maluco no pedaço". Segundo suas declarações em entrevista a Tasha K., os dois colegas de elenco estavam em um momento quente nos bastidores.





"Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com Will", disse Brother Bilaal. "Havia um sofá, e Will estava curvado nele enquanto Duane estava de pé, realizando atos."

Diante das alegações, Smith desmentiu veementemente a história. Em declaração ao TMZ, o astro de Hollywood afirmou: "Essa história é completamente inventada, e a afirmação é inequivocamente falsa." Uma fonte próxima ao ator revelou que ele está considerando medidas legais contra Brother Bilaal para proteger sua reputação.

Duane Martin, envolvido nas alegações, ainda não voltou a se manifestar publicamente sobre o assunto. O ator, conhecido por seu casamento com Tisha Campbell, a Jay Kyle da série "Eu, A Patroa e As Crianças", de 1996 a 2020, trabalhou em diversos projetos com Will Smith ao longo dos anos, incluindo episódios de "Um Maluco no Pedaço" e do remake da série "Bel-Air".





As revelações de Brother Bilaal surgem após Will Smith divulgar que não está, de fato, com Jada Pinkett. Apesar de não terem se separado oficialmente, o casal não está junto há pelo menos sete anos.