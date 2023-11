CORREIO BRAZILIENSE - A Polícia Civil identificou que o homem que aparece em um vídeo apontando uma arma para um adolescente negro na Zona Norte de São Paulo é um investigador da corporação. Em nota ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que o homem teve a identidade reconhecida durante um inquérito aberto para investigar o caso.

De acordo com a pasta, a corregedoria da corporação foi acionada e está apurando o caso. A expectativa é de que a corregedoria determine o afastamento do investigador e a apreensão da arma que está em poder dele até que as diligências sejam concluídas. O adolescente que estava sendo perseguido ainda não foi identificado. Nas imagens, algumas pessoas afirmam que ele teria tentado cometer um roubo.

As imagens, divulgadas pela Ponte Jornalismo, ganharam repercussão nacional após uma policial militar que estava no local se recusar a atuar para impedir as ações do homem. A policial alegou, a um repórter fotográfico, que estava de folga, por isso não iria interferir.

Ela está sendo alvo de um inquérito policial militar. "A atitude é considerada grave, uma vez que não condiz com os procedimentos operacionais e preceitos fundamentais da Instituição. Todo policial militar deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço", afirma a secretaria, em nota.