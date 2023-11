Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Você está com a mente mais focada nas relações, parcerias e no amor. Isso agora vem facilitado por um senso de expressão de seu lado parceiro, belo e diplomático. O romance tende a ser ativado pelo lado divertido, espontâneo e irreverente. Capacidade de se relacionar de forma flexível e alegre.

Relação e comunicação

O sextil entre Vênus em Libra e Mercúrio em Sagitário traz para hoje uma qualidade mais sociável, alegre e de comunicação honesta nas trocas. Estamos diplomáticos e empáticos, mas também transparentes na comunicação. O bom humor pode facilitar muito o desenrolar das relações. Visão de futuro aplicada nos esforços conjuntos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique