Horóscopo do dia (15/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relação e comunicação

O sextil entre Vênus em Libra e Mercúrio em Sagitário traz para hoje uma qualidade mais sociável, alegre e de comunicação honesta nas trocas. Estamos diplomáticos e empáticos, mas também transparentes na comunicação. O bom humor pode facilitar muito o desenrolar das relações. Visão de futuro aplicada nos esforços conjuntos.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe facilita a capacidade de ter conversas mais abertas e honestas para com o outro e no amor romântico. O bom humor pode facilitar muito abordar temas importantes. Também uma visão de futuro em relação à parceria facilita traçar planos e metas. Excelente dia para conversar o que precisa com os outros, mas com diplomacia e transparência.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto harmônico de Mercúrio. Há um foco no equilíbrio e harmonia da vida material e seu funcionamento, mas agora em ressonância com uma mentalidade mais profunda e consciente dos aspectos emocionais. Capacidade de alcançar harmonia na vida material e relações, mas sob um tom de honestidade emocional.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Você está com a mente mais focada nas relações, parcerias e no amor. Isso agora vem facilitado por um senso de expressão de seu lado parceiro, belo e diplomático. O romance tende a ser ativado pelo lado divertido, espontâneo e irreverente. Capacidade de se relacionar de forma flexível e alegre.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de ordenar tanto a vida emocional quanto a material com harmonia. Você quer viver o lado mais suave e harmônico das relações emocionais e/ou familiares e sua mente se encontra num estado pragmático que facilita ordenar para que haja equilíbrio. Organização emocional para melhorar a qualidade das trocas.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz expressão de seu lado divertido, mental e carismático, mas junto de uma forte harmonia e empatia comunicativa. O bom humor pode facilitar muito abordar as pessoas e chegar num consenso. Capacidade de falar sob seu próprio ponto de vista, mas sem ser autoritário. Busque ser honesto, mas também saiba escutar e entender a posição do outro.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Você está focado em seu senso de valor próprio, mas também aberto a dialogar e trocar com as pessoas mais íntimas e familiares. Reavaliação de valores familiares e do passado, mas de forma leve e flexível. Capacidade de reavaliar questões do passado com mais racionalidade e amor próprio.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando muito as características librianas de empatia, equilíbrio, beleza, diplomacia e harmonia. Ela recebe aspecto harmônico de Mercúrio e isso facilita muito a comunicação expansiva, porém leve e divertida. Capacidade de dialogar sobre temas importantes, mas com empatia e justiça.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz reavaliação de aspectos das parcerias e suas nuances emocionais, mas com leveza. Você está numa mentalidade mais pragmática, otimista e autocentrada. Isso lhe auxilia a reciclar velhos aspectos do relacionar com mais tranquilidade. Reavaliação da maneira como lida com prosperidade e dinheiro, assim como visões alternativas neste sentido.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais versátil, comunicativo e racional. O bom aspecto a Vênus no setor coletivo mostra que amizades e grupos podem lhe auxiliar agora a se comunicar e se expressar melhor. Capacidade de encantar o público e ter conversas e trocas intelectuais significativas, inspirando a muitos.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe auxilia no aprimoramento de sua imagem profissional. Você está reciclando algumas ideias e conceitos, o que facilita expressar se verdadeiro valor no mundo lá fora. Questões subconscientes ligadas a figuras de autoridade também são trabalhadas. Busque meditar e ouvir seu mundo interior para achar as melhores soluções pra vida material.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande energia comunicativa, que por sua vez se alinha com seus ideais, visões de mundo e o que vê de mai belo na vida. Bom momento para falar de seus princípios, fé e aquilo que lhe faz sentido. Capacidade de trocar ideias com amigos, em grupos e em contextos mais amplos, mas com fidelidade a seus princípios e eixo ético.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz uma mentalidade mais pragmática e realista, mas se perder a fé e o otimismo. Isso lhe facilita aparar arestas emocionais, em especial no romance e na sexualidade. Busque comunicar como outro com honestidade e empatia, mas estabelecendo bem seus limites quando preciso. Conversas maduras sobre relações podem ser benéficas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique