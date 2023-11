Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção à Lua no seu setor das relações. Há um forte ímpeto emocional para se estar junto do outro, seja no amor romântico, seja na vida social. Mas também há um lado racional, leve e divertido que vem junto amenizando o contexto. Excelente momento para se ventilar emoções das relações, mas num sentido leve, racional, otimista e libertador.

Emoção e razão

A Lua em Sagitário nos traz um clima emocional mais expansivo, aventureiro e focado no futuro. A conjunção a Mercúrio aumenta ainda mais a necessidade de mobilidade, viagens, estudos ou de entender as emoções sob um viés mais filosófico e objetivo. Capacidade de aliar emoção e razão sob um colorido intenso e libertador.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique