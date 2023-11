Horóscopo do dia (14/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoção e razão

A Lua em Sagitário nos traz um clima emocional mais expansivo, aventureiro e focado no futuro. A conjunção a Mercúrio aumenta ainda mais a necessidade de mobilidade, viagens, estudos ou de entender as emoções sob um viés mais filosófico e objetivo. Capacidade de aliar emoção e razão sob um colorido intenso e libertador.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz emoções mais expansivas e um foco no futuro. Sua mente e emoções se alinham em seu campo da fé e expansão, lhe intensificando o otimismo e a intuição. A necessidade de viajar, buscar estudos superiores ou filosofar será alta. Se permita ter uma visão mais abrangente da vida, mas também confinado em seus instintos e sentimentos.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz emoções intensas – você está reciclando questões antigas, mas também sob um tom racional e otimista. Sua mente foca agora em tais questões, mas num sentido de busca por libertação e resignificação. Reavaliação de questões ligadas à partilha, amor, sexualidade, morte e renascimento podem ser o foco que pede esta análise libertadora.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção à Lua no seu setor das relações. Há um forte ímpeto emocional para se estar junto do outro, seja no amor romântico, seja na vida social. Mas também há um lado racional, leve e divertido que vem junto amenizando o contexto. Excelente momento para se ventilar emoções das relações, mas num sentido leve, racional, otimista e libertador.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, faz conjunção a Mercúrio no seu setor material. Você está mais emocionalmente ligado às rotinas, trabalho e/ou saúde, mas tudo isso sob um tom mais otimista e expansivo. A segurança aqui vem do trabalho e serviço bem realizado e das rotinas bem feitas. Lembre-se de ter mais fé e senso de futuro nos seus esforços diários.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional consigo mesmo, mas também com racionalidade. Está agora muito enraizado me si mesmo, sua criatividade e espaço pessoal. Sua expressividade será grande e subjetiva, mas também deve ser adaptável, leve e divertido. Busque equilibrar as porções de razão e emoção para ter uma expressão criativa completa.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção à Lua no seu setor emocional. Você está mais sensível, introspectivo e emocional, mas também com uma boa dose de intelecto, leveza e flexibilidade atuando junto. Bom momento para refletir sobre suas próprias emoções, questões familiares e do passado, mas deve buscar um tom mais otimista e libertador para que faça bom uso deste trânsito.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz um misto de racionalidade e emoção no campo intelectual. Sua mente está desperta e ativa, mas também nostálgica e intuitiva. Busque aliar estas duas forças para chegar a boas conclusões. Bom momento para entender e dialogar sobre emoções de uma forma libertadora. Também excelente para os estudos e questões ligadas à memória.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe mobiliza em seu senso de valor próprio. Há uma forte ligação emocional com bens, finanças e seu bem estar, mas também racionalidade e leveza. Busque avaliar questões de bens, posses e questões materiais com um olhar mais flexível, libertador e objetivo. Reavaliação de bens e valores familiares como uma forma de buscar novos rumos e possibilidades.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio e Lua estão conjuntos no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz um misto de razão e emoção intensos. Você está mais subjetivo, expressando suas emoções e personalidade, mas também divertido, leve e adaptável. Bom momento para expressar emoções, mas com a devida racionalidade para trazer mais leveza e compreensão.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz uma grande reciclagem emocional. Questões subconscientes são ativadas, mas também junto de uma capacidade de entendimento racional e integração. Se permita reavaliar certos apegos, emoções passadas e/ou questões familiares, mas sob o devido tom terapêutico e filosófico. Bom momento para meditações e terapias no geral.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz um misto de emoção e razão, muito em especial no que se refere às questões ligadas ao coletivo. Está mais emocional e acolhedor, mas também racional e objetivo. As amizades pedem uma revisão da parte emocional, mas com a devida objetividade e um tom mais otimista e libertador. Saiba dosar o quanto dá e recebe dos semelhantes.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz emoções ligadas à carreira, trabalho, autoridade e realização no mundo, mas junto de um senso de racionalidade, flexibilidade e leveza. Busque ventilar suas emoções sob um tom mais filosófico, em especial sobre figuras de autoridade e seu lugar no mundo. Bom momento para usar seu magnetismo para crescer na profissão e nas relaizações.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique