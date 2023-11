O felino mais preguiçoso do mundo terá um novo filme, previsto para fevereiro de 2024 nos Estados Unidos. Em trailer divulgado nesta segunda-feira (13/11), Garfield será dublado por Chris Pratt e terá de lidar com seu pai. Além de Pratt, Samuel L. Jackson também integra o elenco como voz do pai de Garfield, um novo personagem chamado Vic.



Monday just got a whole lot better - watch the #GarfieldMovie trailer now. Coming soon exclusively to movie theaters. pic.twitter.com/QI1LWLIkU7 — Garfield Movie (@GarfieldMovie) November 13, 2023

A animação, que é esperada desde seu anúncio, será lançada 20 anos depois da primeira. Na trama da vez, vemos o pet de Jon Arbuckle levando novos problemas a ele. O trailer divulgado nesta segunda mostra como Garfield encontra Jon e como ele, desde pequeno, arruma confusões e é comilão.

O gatinho completou 45 anos em 2023 e fora dos quadrinhos teve aparições em 2004 e 2006. Nas redes sociais, o trailer do longa fez com que internautas ficassem animados. A participação de Chris Pratt também alegrou os usuários do X, antigo Twitter. “Chris Pratt está conseguindo todos os papéis icônicos ultimamente e está realmente acertando em cheio”.