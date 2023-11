Isadora Cruz foi um caso de sucesso em recrutamento de iniciantes e trabalhou em Mar do Sertão

A Globo está em busca de um ator que nunca trabalhou na televisão e que seja oriundo da região Nordeste para ser o protagonista masculino de "No Rancho Fundo", próxima novela das seis. A estreia está prevista para abril de 2024, no lugar do remake de "Elas por Elas".

Produtores da emissora estão analisando material de atores de teatro da Paraíba, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Nomes registrados no banco de talentos da Globo também estão sendo convocados para mostrarem seu trabalho.

O diretor Allan Fiterman lidera os trabalhos. A ideia é repetir em "No Rancho Fundo" o que aconteceu em "Mar do Sertão" (2022), também escrita pelo autor Mário Teixeira e dirigida por Fiterman.

Naquela ocasião, a trama levou ao estrelato a atriz paraibana Isadora Cruz, que até então só tinha feito até então um papel bem pequeno na Globo em 2016, na novela "Haja Coração".

Como a mocinha Candoca, Isadora caiu nas graças do público, e acertou um segundo trabalho logo em seguida, como a mocinha de "Guerreiros do Sol", em gravações para o Globoplay, e que estreia em 2025 no streaming.

"No Rancho Fundo" será uma comédia romântica ambientada no sertão da Paraíba, na região do Cariri. Relações familiares, contrastes sociais, garimpo, contrabando de pedras preciosas, traição, enriquecimento e desilusões amorosas são alguns dos temas que serão abordados.

A protagonista feminina da história será a atriz Bella Campos, que já está reservada para o folhetim. Inicialmente, "Elas por Elas" seria sucedida por "O País de Alice", escrita por Lícia Manzo. Mas a Globo cancelou a produção.