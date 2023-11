Encontro inédito de três bandas de rock movimenta a noite de sábado (11/11), a partir das 22h, na Arena Hall. No palco, o Triple Rock, projeto que reúne os grupos Ira! (comandado por Nasi), Camisa de Vênus (fundada em Salvador, em 1980, pelo baiano Marcelo Nova) e os mineiros do Serpente (formado nos anos 1980, que tem à frente o vocalista Keta).

O Ira! chega a BH também para celebrar 35 anos de lançamento do seu terceiro álbum, “Psicoacústica” (Warner, 1988). No set list, “Dias de luta”, “Envelheço na cidade”, “Flores em você”, “Tarde vazia”, “Eu quero sempre mais”, “Dias de luta”, “Núcleo base”, “O girassol”, “Vida passageira” e “Rubro Zorro”, entre outros hits. No palco, Nasi (voz), Edgard Scandurra (guitarra), Evaristo Pádua (bateria) e Johnny Boy (baixo) prometem fazer uma apresentação inesquecível. A banda lançou seu primeiro disco “Mudança de comportamento” (Warner), em 1985.

Nasi conta como estão sendo os shows celebrativos do “Psicoacústico”. “Depois de BH, seguiremos para o Rio de Janeiro. Começamos tocando as oito faixas desse disco. Preparamos também projeções, com clipes feitos para as principais músicas do show, além de uma equipe de videomakers que filmará a banda para que o público possa acompanhar as performances de cada integrante.”

CLIPE DE SGANZERLA

O vocalista destaca que o vídeo de abertura – da música “Rubro Zorro” – foi feito pelo cineasta Rogério Sganzerla (1946-2004). “Pouca gente sabe dessa história, pois esse clipe ficou na gaveta por anos. Trata-se de um projeto que comecei a fazer com ele, na época do 'Psicoacústico'. Rogério me propôs fazer um clipe, pois tinha cenas inéditas de 'O bandido da luz vermelha' (1968). Portanto, esse clipe é feito por um dos maiores diretores da história do cinema brasileiro e com cenas inéditas do filme dele.”

Além de todas as faixas do “Psicoacústica”, a banda tocará outros hits do grupo, num total de 20 canções, segundo o vocalista.

Sobre tocar em Minas, Nasi conta que se sente em casa, pois é o estado no qual o Ira! mais se apresenta. “É onde somos mais requisitados. O legal é que temos muitos amigos em Minas, como o pessoal do Skank, do Jota Quest e do Pato Fu.”

DESFILE DE HITS

Em atividade desde os anos 1980, o Camisa de Vênus tem à frente Marcelo Nova, parceiro de Raul Seixas. Para comemorar os 43 anos, a banda revisitará hits como “Bete morreu”, “Passatempo”, “Negue” e “O adventista, “Eu não matei Joana D’Arc”, “Hoje”, “Bota pra fudê”, “Eu vi o futuro”, “Quem é você”, “O país do futuro”, “Sílvia” e “Muita estrela e pouca constelação”, esta última, parceria com Raul Seixas.

Um dos grupos de rock mais viscerais de BH, o Serpente é considerado o embrião da banda It's Only Rolling Stones. e Ricardo Quebrador (gaita). “Tocaremos 11 músicas que fazem parte dos nossos três álbuns. Escolhemos as mais conhecidas do público, além de uma versão de 'Honk Tonk women', dos Stones”, revela o vocalista Keta.

TRIPLE ROCK

• Com Ira!, Camisa de Vênus e Serpente.

• Neste sábado (11/22), a partir das 22h, no Arena Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro).

•Ingressos a R$ 150 (meia social, front Stage, 2º lote), R$ 120 (meia social, cadeira premium, 2º lote) e R$ 100 (meia social, cadeira superior, 2º lote).

•Meia social mediante doação de 1kg de alimento não perecível. Vendas pelo Sympla.



OUTROS SHOWS

>>> NICO REZENDE

O cantor e compositor paulista faz homenagem ao lendário músico Chet Baker (1929)-1988), nesta sexta-feira (10/11), às 20h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Ingressos a partir de R$ 40 (mesa, 2 pessoas), à venda pelo pixelticket.com.br/eventos/.

>>> CLIVER HONORATO E ANDRÉ OLIVEIRA

Os músicos se apresentam nesta sexta-feira (10/11), às 20h30, na Casa Outono Café & Cultura (Rua Outono, 571, Carmo). No palco, o show “desConcerto”, com canções autorais, releituras e inéditas. Ingressos à R$ 30, pelo Sympla.

>>> ROCK & BIKER

Será neste domingo (12/11), a partir das 12h, no Oficial Rock Bar (Avenida Prefeito Gil Diniz, 1.200, Centro), em Contagem, a festa de encerramento do Circuito Rock & Biker Solidário.Entre as atrações, os grupos Zé Pelin, Let's Jam, Locomotive, Kondado,Dona Odetehe O Caravei e Edu de Andrade. Ingressos a R$ 15 (individual) ou R$ 5 (entrada social, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis), à venda pelo Sympla (https://curtlink.com/NU39).