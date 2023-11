Feirinha Aproxima volta a ser realizada no entorno do Museu Abílio Barreto, neste sábado; evento terá mais de 50 expositores com produtos típicos da capital mineira

Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais de BH, a Feirinha Aproxima se despede de 2023 neste sábado (11/10), a partir das 10h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), na Cidade Jardim. A última edição do ano terá mais de 50 expositores apresentando seus produtos.

Por lá, o público pode se deliciar com o tradicional tropeiro, frango ao molho pardo, galinhada, pastel de angu, sorvetes, chocolates, cervejas artesanais, drinks e vinhos, entre outros. A Aproxima oferecerá também pratos e petiscos para degustação, além de queijos, cafés, doces artesanais e temperos.

Danila Maya, organizadora do evento, filha do chef Eduardo Maya, criador da Aproxima, explica que, pela primeira vez, a edição da feirinha será feita com tema relativo à gastronomia de BH.

“Normalmente, ele é voltado para todo o estado, mas, neste mês, dedicaremos exclusivamente à capital mineira. Fizemos questão de convidar uma cervejaria criada em BH, cuja fábrica funciona dentro da cidade, uma vez que a maioria fica na região de Nova Lima. Fizemos questão de trazer drinks de Belo Horizonte e a sorveteria Universal, que é a mais antiga da cidade, também participará conosco. Teremos também a Banca Santo Antônio, que é uma loja típica e clássica do Mercado Central.”



DO FRANGO AO CHOCOLATE

A organizadora destaca que a Aproxima apresentará também pratos típicos de BH, como tropeiro e frango com quiabo. “O Restaurante Maria das Tranças estará presente o seu frango ao molho pardo. Teremos também fígado acebolado com jiló, coxinha de frango com catupiry e tira-gostos de boteco, enfim, coisas bem típicas de BH.” “Além disso, estamos buscando valorizar os produtores locais, como a Latty, que produz um chocolate artesanal delicioso e começou aqui em BH”, acrescenta.

A escolha pelo entorno do Museu Abílio Barreto também não é sem motivo. “É um espaço se dedica à história, à pesquisa, à produção e à difusão do conhecimento sobre BH. A Aproxima tem sua raiz na cultura gastronômica e, assim, tentar associar esse lado cultural também”, ressalta Danila. “É uma oportunidade para o belo-horizontino e o turista conhecer o museu e suas exposições”, afirma.

Com programação e acesso gratuitos, a Feirinha Aproxima deve receber entre 3 e 5 mil pessoas neste sábado, segundo estimativas da organização. Danila ainda explica que o evento contará somente com música ambiente porque o objetivo da feira é destacar o trabalho dos expositores.



TÊTE-À-TÊTE

“Não teremos música ao vivo para que as pessoas tenham um contato direto com o produtor e possam conversar, trocar figurinha e negociar. Os expositores terão contato direito não só com o público, mas também com os donos de empórios, restaurantes, mercado e chefs que vão até o evento em busca de fornecedores”, destaca a organizadora.

Danila explica ainda que a feira não será realizada em dezembro em virtude do período das chuvas. “Fazemos a feirinha uma vez por mês, mas este ano, especificamente, não teremos a de dezembro. Temos vários produtores do interior e acaba que, quando chove, todos saem prejudicados”. A primeira edição da feira foi em julho de 2014. “Em 2024, partiremos para o décimo ano”, celebra.

FEIRINHA APROXIMA – ESPECIAL BELO HORIZONTE

Neste sábado (11/11), das 10h às 17h, no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim). Acesso gratuito. Informações: @projetoaproxima (Instagram).