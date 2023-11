ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente passa por uma reciclagem profunda e isso lhe facilita enxergar transformações a serem feitas, em especial na carreira, estruturas, compromissos e uso da autoridade. Também está enxergando suas emoções com mais maturidade e objetividade. Há uma forte mobilização no setor das relações, em especial com as do passado, mas que deve ter objetividade para lidar.

Transformação e equilíbrio

O sextil entre Mercúrio em Escorpião e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de pensar de forma profunda e transformadora, mas também pragmática e realista. Mudanças emocionais e estruturais em alta. A conjunção de Lua e Vênus em Libra traz um tom mais subjetivo e nostálgico para o amor e romance. Busca por equilíbrio e harmonia emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique