Horóscopo do dia (09/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação e equilíbrio

O sextil entre Mercúrio em Escorpião e Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de pensar de forma profunda e transformadora, mas também pragmática e realista. Mudanças emocionais e estruturais em alta. A conjunção de Lua e Vênus em Libra traz um tom mais subjetivo e nostálgico para o amor e romance. Busca por equilíbrio e harmonia emocional.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente passa por uma reciclagem profunda e isso lhe facilita enxergar transformações a serem feitas, em especial na carreira, estruturas, compromissos e uso da autoridade. Também está enxergando suas emoções com mais maturidade e objetividade. Há uma forte mobilização no setor das relações, em especial com as do passado, mas que deve ter objetividade para lidar.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede mais harmonia e cooperação no trabalho agora. Questões passadas ligadas a trabalhos do passado podem emergir ou trazer nostalgia. Há uma forte transformação mental ocorrendo, em especial na maneira como se comunica com os outros, mas sem perder seus princípios e objetivos futuros de vista. Saiba equilibrar suas relações de trabalho e práticas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe traz aprofundamento nas questões de ordem prática e material. O bom aspecto a Plutão lhe faz aprofundar em suas motivações ocultas no trabalho, vida material e saúde. Capacidade de transformação emocional que mobiliza o campo físico. Há agora segurança emocional e ser você mesmo e pode haver nostalgia de quem você já foi no passado e/ou infância.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra com Vênus no seu setor emocional e familiar, lhe trazendo nostalgia e necessidade de relações harmônicas e equilibradas. Boas memórias podem emergir. Sua mente está bem centrada em si mesmo e isso lhe facilita transformar a forma como aborda e comunica com os outros. Conversas profundas, mas sem perder a alegria e senso de equidade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para questões emocionais, familiares e subjetivas. Isso, porém, vem auxiliado por uma profunda transformação em seu senso crítico e de realidade, facilitando enxergar mais objetivamente possíveis problemas emocionais. Vênus e Lua mobilizam seu setor comunicativo, lhe trazendo a devida diplomacia e harmonia para dialogar.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu setor mental e lhe mobiliza muito as ideias. O aspecto a Plutão lhe facilita se apropriar mãos de si mesmo e comunicar de forma profunda, transformadora e incisiva. Senso crítico e transformador na mente e na fala. Vênus e Lua lhe trazem ancoramento em seu senso de valor próprio com equilíbrio e harmonia.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra no seu signo e lhe aumenta suas qualidades naturais de sociabilidade, equilíbrio e ponderação. A conjunção com a Lua lhe traz certa nostalgia e valores do passado, assim com sensibilidade. Sua mente está bem voltada para seus valores pessoais, o que facilita por sua vez lidar com transformações e desafios emocionais e/ou familiares.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz querer se expressar mais livremente. O bom aspecto a Plutão, seu regente, no campo mental facilita ainda mais a comunicação profunda, transformadora e incisiva. Está expressando suas emoções, mas com maturidade. Lua e Vênus lhe pedem transformação na forma como troca com os outros e nas parcerias.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente sonda as profundezas de seu subconsciente, resgatando questões profundas e necessárias. O aspecto a Plutão mostra que podem haver crenças a serem resolvidas quanto à prosperidade, dinheiro e valor próprio. O aspecto facilitado auxilia na cura destes temas. Vênus e Lua lhe trazem nostalgia de amizades e grupos, assim como equidade e apoio dos semelhantes.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente busca neste momento transformações a partir de novas ideias e conceitos, amigos, grupos, causas e questões do coletivo. Tudo isso ativa Plutão, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo transformações estruturais profundas em si mesmo. Lua e Vênus no seu setor profissional lhe trazem carisma e harmonia no trabalho e na relação com figuras de autoridade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora para a carreira, obrigações e uso da autoridade. Todavia, o aspecto a Plutão no seu setor subconsciente mostra que certas questões devem ser transformadas, velhas estruturas podem estar caindo e tudo isso serve para te libertar. Atenção na comunicação com figuras de autoridade. Lua e Vênus lhe trazem resgate de antigos valores e metas que podem ter ficado para trás, mas são importantes.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está voltada para o futuro, metas e crescimento. Isso lhe facilita a atuação profunda com grupos, amigos, online e em causas. Também há mais facilidade de falar a partir de seus princípios, transformando a forma como se relaciona com os outros. A conjunção Vênus e Lua lhe traz abertura afetiva e/ou sexual, assim como nostalgia e receptividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique