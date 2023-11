PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua energia sexual estará bem mais receptiva. Sua curiosidade e necessidade de troca profunda aumentam consideravelmente. Sua necessidade de se relacionar aumenta, mas que seja com profundidade. Necessidade de troca com profundidade, de enxergar o que há de profundo no outro. Também deve ter equilíbrio ao se lidar com a própria emoção e transformações.





Vênus em Libra

Vênus entra em Libra, uma de suas regências naturais. Nossa necessidade de parceria, romance, casamento e vida social aumenta consideravelmente. Vivências sociais, flerte, troca de ideias em alta. Aqui também somos levados a buscar mais paz, conciliação e diplomacia. Arte, estética, harmonia e equilíbrio são ideais importantes para este posicionamento.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique