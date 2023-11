Horóscopo do dia (08/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Libra

Vênus entra em Libra, uma de suas regências naturais. Nossa necessidade de parceria, romance, casamento e vida social aumenta consideravelmente. Vivências sociais, flerte, troca de ideias em alta. Aqui também somos levados a buscar mais paz, conciliação e diplomacia. Arte, estética, harmonia e equilíbrio são ideais importantes para este posicionamento.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua motivação para se relacionar estará bem alta neste período. Busque se rodear mais de pessoas e contato humano. Dividir pode lhe ser muito gratificante neste período. Busque escutar mais e se colocar no lugar do outro, buscando empatia e entendimento. Um pouco mais de dedicação às relações será algo gratificante.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede mais beleza, estética, equilíbrio e harmonia no trabalho, rotina e saúde. Busque harmonia e equilíbrio no seu dia-a-dia. Relações de trabalho mais diplomáticas e com mais troca. Refinamento do ambiente, das roupas, dos métodos e rotinas também. Parcerias de trabalho podem ser benéficas. Traga beleza e prazer para o nível prático.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua autoexpressão feminina estará mais em alta neste período, assim como os romances, prazeres, jogos e diversões. Busque se embelezar mais para aumentar sua autoconfiança. Prazeres compartilhados também serão gratificantes. A relação com crianças e com o lúdico também está facilitada. Diversão com hobbies, jogos e atividades prazerosas em alta.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu amor pelo lar e família estará ainda mais alto neste período. Busque fazer de sua moradia um lugar agradável e bonito. Busque também equilíbrio nas relações familiares, tentando escutar e entender o outro. Haverá maior acolhimento afetivo-sexual também. Viva os prazeres da vida pessoal, do lar e de fazer o seu espaço mais prazeroso e feliz.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que lhe pede mais amor em sua comunicação. Estará mais motivado para expressar suas necessidades românticas e sexuais, mesmo com um toque de romantismo. O amor aqui pode ser vivenciado no dia-a-dia e nas coisas mais simples. Amor vivido no presente. Busque falar e ouvir com mais empatia e menos julgamento. Fala diplomática.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As questões financeiras são mobilizadas aqui. Use de equilíbrio e parcimônia no uso de dinheiro e bens materiais, mas não deixe de vivê-los. Prazer com equilíbrio. Ótimo momento para equilibrar a vida material. Parcerias podem ser muito úteis na área financeira agora. Se permita viver o melhor da vida material e partilhe disto com quem ama.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), reforçando muito todas as qualidades do seu signo. Estará ainda mais radiante, elegante, diplomático, sensual, social e intelectual. Busque tudo aquilo que lhe dá prazer na vida. Viva a alegria de se relacionar e trocar com os outros. Também busque amar a si mesmo como o faria com o outro.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus aqui lhe pede uma reciclagem, muito em especial nos relacionamentos. Saiba ter um olhar mais espiritual e emocionalmente profundo para o outro. Não cobre em excesso, mas saiba fluir. As parcerias espirituais estão em alta. A vivência do amor universal lhe trará mais equilíbrio, harmonia e realização pessoal. O amor pede libertação equilibrada de questões emocionais desgastadas.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe colocará mais em contato com grupos, amizades, novas pessoas, comunidades, internet e projetos sociais. Busque ser parceiro e colaborar como puder. Amizades terão um tom de alegria e diversão. Sua capacidade de auxiliar o coletivo com sua beleza, alegria e ideais está em alta. Alegria da convivência humana em alta.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este será um período favorável ao lado profissional. Estará nos bons olhos de autoridades pela sua capacidade de cooperação. Estará mais atrativo na sua imagem profissional também. Parcerias de trabalho em alta. Boas relações com figuras de autoridade. Relacionamentos com compromisso e seriedade, mas sem perder o prazer e alegria.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período será importante para que você enxergue a beleza de sua fé e princípios. Compartilhe isso com aqueles quem ama. Sua necessidade de expandir horizontes em conjunto será alta; resignificação de relacionamentos, busca por liberdade conjunta. Amorosidade vinda da fé e conexão divina. Busque enxergar a beleza da vida e das possibilidades.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua energia sexual estará bem mais receptiva. Sua curiosidade e necessidade de troca profunda aumentam consideravelmente. Sua necessidade de se relacionar aumenta, mas que seja com profundidade. Necessidade de troca com profundidade, de enxergar o que há de profundo no outro. Também deve ter equilíbrio ao se lidar com a própria emoção e transformações.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique