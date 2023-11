LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que lhe pede mais amor em sua comunicação. Estará mais motivado para expressar suas necessidades românticas e sexuais, mesmo com um toque de romantismo. O amor aqui pode ser vivenciado no dia-a-dia e nas coisas mais simples. Amor vivido no presente. Busque falar e ouvir com mais empatia e menos julgamento. Fala diplomática.

Vênus em Libra

Vênus entra em Libra, uma de suas regências naturais. Nossa necessidade de parceria, romance, casamento e vida social aumenta consideravelmente. Vivências sociais, flerte, troca de ideias em alta. Aqui também somos levados a buscar mais paz, conciliação e diplomacia. Arte, estética, harmonia e equilíbrio são ideais importantes para este posicionamento.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique