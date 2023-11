ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia de colaboração com grupos e projetos, assim como as relações de amizade são mobilizados e passam por transformações facilitadas. Estará enxergando melhor as pessoas e disposto a ter uma fala profunda, curativa e madura neste sentido. Busque distribuir o que tem de melhor com os semelhantes. Capacidade de contribuir com uma visão transformadora, mas também mantendo a paz e harmonia.

Transformação facilitada

O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique