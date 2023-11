Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação facilitada



O trígono de Vênus em Virgem e Plutão em Capricórnio traz uma energia muito facilitada para se aprofundar nas relações e trazer transformações com tranquilidade e com o senso prático do elemento terra. Renovação quanto ao senso de valor próprio, finanças e também no amor e na partilha, tudo de maneira organizada e realista.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Seu valor no trabalho passa hoje por uma transformação facilitada. Estará mais disposto a usar sua autoridade para mostrar sua competência. Aquilo que produzir de valor tende a ter visibilidade lá fora. Relações de trabalho também passam por mudanças e transformações num sentido benéfico. Aprofundamento em sua capacidade de produzir e ser útil.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe as influências facilitadas de Plutão. No seu caso isso se expressa como uma capacidade de expressar melhor a si mesmo e seu afeto. Tudo isso vem das transformações na visão de mundo que vem ocorrendo nos últimos anos. Sua necessidade de romance, arte e diversão estará alta e fluirá muito bem e de forma intensa.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Seu amor pelo lar, família, espaço pessoal e emoções pessoais se faz intenso e profundo. A necessidade de partilha e generosidade lhe abre o coração para o melhor de si mesmo. A vibração afetiva e sexual estará intensa, também lhe incitando a se abrir mais ao outro. Estará se sentindo emocionalmente mais seguro de si e da expressão de seu afeto e sensualidade.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe propicia expressar e verbalizar melhor o seu amor. O aprofundamento com o outro está facilitado e será um bom momento para resolver questões neste sentido. Há uma maior empatia que lhe permite sentir o outro melhor e com mais clareza. Diálogos tendem ao aprofundamento da necessidade de amor e partilha, mas dentro de um senso de realismo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu senso de valor próprio passa por transformações benéficas. Estará reconhecendo melhor seu valor a partir do aprofundamento na força de trabalho, métodos, produção e técnicas. Excelente momento para potencializar ganhos a partir do trabalho bem realizado. Desconstrução de maus hábitos a partir do reconhecimento do valor próprio e reais necessidades.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza o reconhecimento de seu valor próprio. A conexão com Plutão lhe favorece assumir mais seu poder a partir deste reconhecimento. Também a necessidade de se dar mais prazer, amor e alegria na vida se faz alta. Momento potencialmente bom para melhorar ganhos financeiros e encontrar equilíbrio.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Seu senso de espiritualidade é muito mobilizado pelas transformações pessoais e/ou familiares pelas quais passa. Há uma necessidade de cooperação e harmonização neste sentido. Questões amorosas e financeiras são resignificadas no sutil, lhe pedindo mais veracidade emocional. Busca por harmonia psíquica que permite suavizar as demandas emocionais e/ou familiares.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia de colaboração com grupos e projetos, assim como as relações de amizade são mobilizados e passam por transformações facilitadas. Estará enxergando melhor as pessoas e disposto a ter uma fala profunda, curativa e madura neste sentido. Busque distribuir o que tem de melhor com os semelhantes. Capacidade de contribuir com uma visão transformadora, mas também mantendo a paz e harmonia.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Há hoje uma transformação facilitada na imagem que projeta ao mundo. Seu carisma profissional é aumentado pelo aprofundamento no seu senso de valor próprio. Se expresse lá fora com refinamento, porém fiel aos seus valores. Força de trabalho e lucro potencializada. Bom momento para mudanças com estabilidade no perfil profissional e na realização material.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz mais necessidade de expandir as vivências de prazer e alegria. Você passa por uma transformação emocional profunda e isto lhe pede que enxergue mais o lado significativo, amoroso e prazeroso da vida. Seu amor pela fé, crenças e alegria se aprofunda de maneira facilitada. Alegria em se transformar e buscar novas formas de expressão pessoal.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Questões psicológicas, emocionais, subconscientes e/ou espirituais mobilizam a necessidade de se viver a troca afetiva profunda e a sexualidade. Esteja aberto a partilhar com amor. Certas travas e medos são liberados agora para que haja entrega mais verdadeira. Questões de herança e partilha também lhe pedem uma visão mais aprofundada e justa.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede mais abertura para as vivências partilhadas. Sua mente é renovada e novas ideias lhe auxiliam a enxergar o outro com mais flexibilidade e um olhar diverso. Amizade e amor em harmonia, mas com veracidade e transformação. Aprofundamento em novas ideias e conceitos pode facilitar o fluir da parceria e do amor, mas tudo de forma pragmática e realista.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique