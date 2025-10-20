O poder travestido de fé

O Brasil assiste a um vertiginoso aumento no número de cristãos, especialmente de vertentes neopentecostais, o que é muito bem-vindo, pois, além da propagação da fé cristã, o trabalho social realizado por esse grupo, especialmente junto a detentos, é notável. O problema é que, ao lado desse incremento, houve também um fortalecimento do discurso religioso no campo político, com alguns, inclusive, se autoproclamando enviados de Deus. A evangelização é legítima e deve ser incentivada; o que não parece legítimo é o uso instrumental da fé por meio de líderes políticos e religiosos, que transformam a promessa espiritual em um mecanismo de controle e submissão política.

Há algumas semanas, li um artigo intrigante do pastor e jurista Martorelli Dantas, intitulado "O populismo religioso e a quixotesca batalha da Câmara de Vereadores do Recife", no qual o autor reflete sobre o Dia da Cristofobia, criado por meio de lei de autoria daquela Casa Legislativa em agosto de 2025. Segundo ele, a razão apresentada para a promulgação da norma seria a de valorizar e divulgar Jesus, reafirmando a importância da fé cristã na vida pública e privada dos cidadãos.



O autor chama de quixotesca a batalha da Câmara dos Vereadores de Recife, pois, em sua visão, não há sinais de cristofobia em Recife. Para ele, trata-se de uma batalha irreal - como a de Quixote contra os moinhos de vento - que não busca responder a problemas concretos, mas sim mobilizar símbolos religiosos para fins políticos. Segundo Martorelli, esse uso político da fé é uma espécie de populismo religioso, com a instrumentalização da fé e da moral tradicional para conquistar apoio popular, notadamente por meio de leis do Estado.

O Inquisidor é a típica figura que se apresenta quando a fé se torna acessória em relação ao poder. Quando a mensagem do Evangelho é substituída pelo interesse político, onde importa mais a manutenção das estruturas que garantem influência e ínio do que Deus. Nesse desejo de poder, travestido de fé, o sagrado é colocado em segundo plano em nome da manutenção do status quo. Assim, o discurso religioso deixa de ser um convite à reflexão e à transcendência para se tornar uma ferramenta de legitimação de projetos de poder que soariam como heresias às sagradas palavras do Evangelho.

Nesses tempos, em que a fé volta ao centro da vida pública e é manipulada como instrumento de persuasão, precisamos em mente que a verdadeira religiosidade não precisa de mediações políticas. A fé que se transforma em poder deixa de ser fé para se tornar estratégia e quando isso ocorre, o sagrado cede lugar à conveniência, e o Evangelho à autopromoção.



