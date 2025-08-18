Terapia da amizade





Vocês já se perguntaram o valor da amizade? E mais, já se imaginaram fazendo terapia com um amigo, tendo como finalidade única e exclusivamente melhorar a relação entre vocês? Pois, em um artigo, publicado na Revista Times no ano passado, a correspondente de saúde Jamie Ducharme relatou que já há profissionais de saúde mental nos EUA que têm cerca de 25% de sua clientela formada por pares ou grupos de amigos.

amizade”, surgiu em 2016, quando duas amigas procuraram profissionais para lhes atender e tiveram dificuldade em encontrar. O movimento cresceu com a pandemia, especialmente entre a geração millennials, que, segundo estudos, é uma geração que valoriza mais as amizades e o autocuidado emocional. A noção é a de que a amizade merece ser cuidada, preservada e discutida. A chamada “friendship therapy” ou “terapia da”, surgiu em 2016, quando duas amigas procuraram profissionais para lhes atender e tiveram dificuldade em encontrar. O movimento cresceu com a pandemia, especialmente entre a geração millennials, que, segundo estudos, é uma geração que valoriza mais as amizades e o autocuidado emocional. A noção é a de que a amizade merece ser cuidada, preservada e discutida.



Não há dúvida de que todas as relações, sejam elas de que ordem forem, precisam passar por uma análise eventualmente. Mas no caso dos amigos, ela é ainda mais necessária, pois o amigo, quando verdadeiro, é um espelho que definitivamente não pode ficar embaçado. Aristóteles, em seu "Ética a Nicômaco", diz que a amizade não é um afeto secundário, ao contrário, ela é parte essencial da vida virtuosa. Não há dúvida de que todas as relações, sejam elas de que ordem forem, precisam passar por uma análise eventualmente. Mas no caso dos amigos, ela é ainda mais necessária, pois o amigo, quando verdadeiro, é um espelho que definitivamente não pode ficar embaçado., em seu "Ética a Nicômaco", diz que a amizade não é um afeto secundário, ao contrário, ela é parte essencial da vida virtuosa.

Para ele, viver sem amigos é algo quase impossível, pois é por meio deles que exercitamos a ética, conhecemos limites, vemos a nós mesmos e reconhecemos o bem. São com os amigos que aprendemos a confiar, e são eles, provavelmente, as primeiras pessoas a nos comprovar que é possível sermos amados, sendo exatamente do jeito que somos.



E se pensarmos nos amigos de longa data, eles são ainda mais especiais, pois são testemunhas vivas da nossa existência. Eles viveram ao nosso lado, partilharam o cotidiano, acompanharam as transformações da nossa alma e, com o envelhecimento, a boa relação com eles pode significar mais ou menos bem-estar físico, psíquico e emocional. Um estudo da Colorado State University, publicado em janeiro de 2025, analisou o relato de mais de 15 mil adultos norte-americanos, revelando que apenas 14,4% consideravam seus parceiros amorosos como seus melhores amigos. E mais, mostrou que as pessoas que mantinham amizades sólidas fora da relação amorosa tinham menor incidência de depressão, maior saúde emocional e redes de apoio mais sólidas.



O que a pesquisa mostra, por um lado, é que é muito especial no parceiro amoroso também a figura do melhor amigo, no entanto, nesses casos, é preciso cuidado para não deixar de lado o cultivo de outras amizades íntimas, na crença, ainda que inconsciente, de suficiência, que é própria da relação amorosa. Já que, por outro lado, um estudo da Universidade de Harvard, conduzido ao longo de 75 anos e publicado em 2023, demonstrou que a qualidade das relações sociais é o principal preditor de saúde e longevidade, superando a renda, por exemplo.

Dados da Organização Mundial da Saúde corroboram a pesquisa, indicando que conexões sociais importantes reduzem em até 50% o risco de morte prematura, efeito comparável ao de abandonar o hábito do tabaco.



Em síntese, se a filosofia nos lembra que a amizade é indispensável para uma vida virtuosa e a ciência confirma que redes de apoio sólidas protegem nossa saúde e podem prolongar nossas vidas, a terapia da amizade não parece ser apenas uma excentricidade moderna, mas sim uma invenção tardia para a preservação de laços que, quando se turvam, podem distorcer a forma como nós enxergamos o mundo e que, por essa razão, merecem ser cautelosamente analisados. Afinal, um amigo fiel não é apenas companhia - é o espelho que nos devolve um pouco de quem essencialmente somos.

