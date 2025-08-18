Juraciara Vieira Cardoso
Terapia da amizade
O amigo é um espelho que definitivamente não pode ficar embaçado
18/08/2025 04:00
Vocês já se perguntaram o valor da amizade? E mais, já se imaginaram fazendo terapia com um amigo, tendo como finalidade única e exclusivamente melhorar a relação entre vocês? Pois, em um artigo, publicado na Revista Times no ano passado, a correspondente de saúde Jamie Ducharme relatou que já há profissionais de saúde mental nos EUA que têm cerca de 25% de sua clientela formada por pares ou grupos de amigos.
A chamada “friendship therapy” ou “terapia da amizade”, surgiu em 2016, quando duas amigas procuraram profissionais para lhes atender e tiveram dificuldade em encontrar. O movimento cresceu com a pandemia, especialmente entre a geração millennials, que, segundo estudos, é uma geração que valoriza mais as amizades e o autocuidado emocional. A noção é a de que a amizade merece ser cuidada, preservada e discutida.
Não há dúvida de que todas as relações, sejam elas de que ordem forem, precisam passar por uma análise eventualmente. Mas no caso dos amigos, ela é ainda mais necessária, pois o amigo, quando verdadeiro, é um espelho que definitivamente não pode ficar embaçado. Aristóteles, em seu "Ética a Nicômaco", diz que a amizade não é um afeto secundário, ao contrário, ela é parte essencial da vida virtuosa.
Para ele, viver sem amigos é algo quase impossível, pois é por meio deles que exercitamos a ética, conhecemos limites, vemos a nós mesmos e reconhecemos o bem. São com os amigos que aprendemos a confiar, e são eles, provavelmente, as primeiras pessoas a nos comprovar que é possível sermos amados, sendo exatamente do jeito que somos.
E se pensarmos nos amigos de longa data, eles são ainda mais especiais, pois são testemunhas vivas da nossa existência. Eles viveram ao nosso lado, partilharam o cotidiano, acompanharam as transformações da nossa alma e, com o envelhecimento, a boa relação com eles pode significar mais ou menos bem-estar físico, psíquico e emocional. Um estudo da Colorado State University, publicado em janeiro de 2025, analisou o relato de mais de 15 mil adultos norte-americanos, revelando que apenas 14,4% consideravam seus parceiros amorosos como seus melhores amigos. E mais, mostrou que as pessoas que mantinham amizades sólidas fora da relação amorosa tinham menor incidência de depressão, maior saúde emocional e redes de apoio mais sólidas.
O que a pesquisa mostra, por um lado, é que é muito especial ter no parceiro amoroso também a figura do melhor amigo, no entanto, nesses casos, é preciso ter cuidado para não deixar de lado o cultivo de outras amizades íntimas, na crença, ainda que inconsciente, de suficiência, que é própria da relação amorosa. Já que, por outro lado, um estudo da Universidade de Harvard, conduzido ao longo de 75 anos e publicado em 2023, demonstrou que a qualidade das relações sociais é o principal preditor de saúde e longevidade, superando a renda, por exemplo.
Dados da Organização Mundial da Saúde corroboram a pesquisa, indicando que conexões sociais importantes reduzem em até 50% o risco de morte prematura, efeito comparável ao de abandonar o hábito do tabaco.
Em síntese, se a filosofia nos lembra que a amizade é indispensável para uma vida virtuosa e a ciência confirma que redes de apoio sólidas protegem nossa saúde e podem prolongar nossas vidas, a terapia da amizade não parece ser apenas uma excentricidade moderna, mas sim uma invenção tardia para a preservação de laços que, quando se turvam, podem distorcer a forma como nós enxergamos o mundo e que, por essa razão, merecem ser cautelosamente analisados. Afinal, um amigo fiel não é apenas companhia - é o espelho que nos devolve um pouco de quem essencialmente somos.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.