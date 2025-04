Cuidado ou controle: a armadilha das tecnologias no envelhecimento

Imagine que você chega em casa após um dia cansativo e resolve tomar um banho demorado para relaxar. Depois de 30 minutos, seu telefone toca, inúmeras mensagens chegam, alarmes disparam e todos os seus familiares estão te chamando porque foram notificados de que “você demorou demais no banheiro”.

Minutos depois, ao servir uma taça de vinho, seu relógio alerta de que naquela semana você já havia tomado vinho e que aquela taça poderia ser prejudicial para sua saúde. Assustado, você desiste do vinho, afinal de contas, já tem 70 anos.

De acordo com o Departamento de Economia Social das Nações Unidas (2023), até 2050, o percentual de pessoas com mais de 65 anos deverá dobrar se comparado aos números de 2021. Isso significa dizer que nossade modo vertiginoso e que as pessoas terão mais necessidade de assistência médica e social. Contudo, os mesmos dados demonstram que está havendo um declínio na oferta de serviços voltados para a população idosa, justamente porque seu crescimento desafia os recursos disponíveis.