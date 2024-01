Como sociedade, frequentemente nos deparamos com histórias que desafiam nossas noções pré-concebidas sobre amor e paixão, especialmente quando se trata de idade. Um exemplo disso é a história de uma senhora que outro dia encontrei. Ela estava chocada com a paixão arrebatadora da amiga, aos 59 anos, por uma pessoa 15 anos mais jovem. No momento fiquei sem entender tamanho espanto, mas a reação dela é apenas um reflexo das expectativas que nós, coletivamente, muitas vezes impomos sobre as emoções e experiências das pessoas em processo de amadurecimento.



Acreditamos que a partir de uma certa idade a pessoa deve se abster de arroubos emocionais, como se houvesse uma idade na qual passasse a ser vergonhoso amar. Arthur Schopenhauer, em “A arte de envelhecer”, nos lembra que, apesar do envelhecimento físico, no íntimo, sentimo-nos os mesmos que éramos na juventude. Esse cerne inalterável, imune ao tempo, é onde residem nossas emoções mais profundas e autênticas. A paixão, emoção profunda que é, portanto, não é um privilégio dos jovens: ela arde em qualquer fase da vida.



Com frequência, nossa sociedade julga o amor e a paixão com base em parâmetros etários, entretanto, a capacidade de sentir paixão e amor não diminui com a idade. Na verdade, com a maturidade, esses sentimentos podem se tornar ainda mais ricos e significativos, enriquecidos pela sabedoria e experiência acumuladas. Contrariamente à noção popular, a maturidade oferece uma perspectiva única sobre a vida e o amor, permitindo relações mais significativas e conscientes.



Talvez o problema intrínseco no espanto da amiga, então não seja propriamente sua idade, mas o fato dela estar namorando alguém mais jovem. Historicamente, homens têm se relacionado com mulheres mais jovens e não costumam enfrentar julgamentos sociais por isso. Por outro lado, quando uma mulher se envolve com um homem mais jovem, o espanto e o julgamento ainda são reações comuns. Esse duplo padrão demonstra que as expectativas de gênero e idade ainda moldam algumas de nossas percepções amorosas.



Historicamente, há inúmeros exemplos de amor e paixão que transcendem as barreiras da idade. Em diversas culturas, como a japonesa, o amor na maturidade é celebrado como uma expressão de sabedoria e experiência de vida. Essa perspectiva é reforçada em países da cultura nórdica, como Suécia, Noruega e Dinamarca, onde o amor na maturidade é considerado uma parte importante do bem-estar e felicidade das pessoas.



Devemos reconhecer e celebrar a capacidade de experimentar o amor e a paixão em qualquer idade. A paixão tardia pode ser um lembrete de que o coração humano não envelhece e não reconhece a passagem do tempo. Essa compreensão nos convida a reavaliar e expandir nossas concepções sobre o amor, a paixão e nossas relações interpessoais.



A história da senhora apaixonada é mais do que mero episódio de amor inesperado; é um convite para uma reflexão sobre a atemporalidade e a universalidade do amor. São essas histórias que desafiam as normas sociais e nos provocam a reconsiderar nossas noções preconcebidas sobre o que é apropriado em termos de amor e idade. Estas narrativas sublinham a verdade de que o coração humano, em sua essência, é imune às amarras cronológicas. O verdadeiro amor, em sua forma mais pura, é livre de preconceitos etários e culturais. É um fenômeno que transcende gerações, incentivando-nos a abraçar a beleza e a profundidade de conexões emocionais em qualquer fase da vida.