À medida que nos aproximamos do fim de mais um ano e nos preparamos para saudar o próximo, somos inundados por um sentimento de renovação. É a época em que abandonamos o passado e abraçamos a promessa de um futuro melhor. Como Carlos Drummond de Andrade nos lembra em sua “Receita de Ano-novo”, para ganhar um ano novo que mereça esse nome, nós, caros, temos que fazê-lo novo.

Para que o ano seja verdadeiramente novo e não apenas uma repetição do que já vivemos, é importante estabelecer as bases certas. Antes de mergulharmos de cabeça nos planos para o futuro, é fundamental olharmos para trás e pensarmos sobre o ano que passou. O que funcionou bem? O que não deu certo? Quais foram os momentos mais marcantes? E, talvez, o mais importante, quais lições aprendemos? Drummond nos encoraja a refletir, lembrando-nos de que é dentro de nós que o ano-novo cochila e espera desde sempre.

Com frequência, começamos o ano com uma lista extensa de metas ambiciosas. No entanto, nem sempre esses objetivos são realistas. Ao invés de sobrecarregar a nós mesmos com uma lista intimidante, é mais eficaz focar em algumas metas específicas e alcançáveis. Isso não apenas aumenta nossas chances de sucesso, mas também nos livra da sensação de que estamos tentando abraçar o mundo.

Abandonar o que não mais nos serve é um passo fundamental para criar espaço para o novo. Isso pode incluir relacionamentos tóxicos, crenças limitantes e hábitos prejudiciais. A habilidade de nos desapegar do passado nos permite avançar com leveza e clareza, prontos para abraçar novas oportunidades.

No entanto, desapegar do passado não significa esquecer de tudo o que vivemos. Pelo contrário, é uma oportunidade para aprender com nossas experiências passadas. Identificar padrões de comportamento ou escolhas que nos levaram a resultados indesejados é um passo importante para evitarmos cometer os mesmos erros no futuro.

A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa para transformar nossa perspectiva. Ao reconhecer e apreciar as coisas boas em nossas vidas, criamos um ambiente positivo que atrai mais abundância e felicidade. Fazer uma lista das coisas pelas quais somos gratos pode ser um ponto de partida valioso para começar o ano com o pé direito.

Cuidar de nós mesmos é essencial para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Isso significa reservar tempo para cuidar do nosso corpo, mente e espírito. Exercícios regulares, meditação, prática de hobbies que nos fazem felizes e momentos de qualidade com pessoas que amamos são todas maneiras de nutrir a nossa vida. O poeta diria que isso é necessidade que temos de olharmos para dentro de nós mesmos e nutrirmos nosso Ser para termos um ano verdadeiramente novo.

À medida que nos despedimos deste ano e abrimos as portas para o próximo, lembremos que, como Drummond expressa, o segredo para um ano verdadeiramente novo está em nossa capacidade de abraçar a mudança e criar nosso destino com determinação e coragem. O futuro é um livro em branco, e cada um de nós é o autor da própria história. Que possamos escrever um capítulo repleto de paz, crescimento e realizações, desafiando os limites do que é possível e encontrando beleza em cada momento. Que o próximo ano seja uma jornada épica, onde nossos sonhos se transformem em realidade e onde o amor e a gratidão guiem nossos passos. Feliz ano novo! n