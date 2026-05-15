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Vamos refletir?

Vamos Refletir?

Estrategista de branding, consultor de marketing e comunicação, tem mais de 20 anos de experiência na gestão de marcas para os setores da indústria, varejo, serviços, gastronomia e cultura, com atuação em negócios locais e internacionais

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