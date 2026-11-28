Quem pratica atividade física com regularidade inevitavelmente vai sentir algum desconforto em algum momento. Pode ser depois de aumentar a carga, começar um exercício novo, correr mais rápido, fazer uma prova ou simplesmente dormir mal e chegar cansado ao treino. O problema é que existe uma linha nem sempre muito clara entre o desconforto esperado de quem treina e a dor que sinaliza que algo não está indo bem. Saber reconhecer essa diferença pode evitar tanto interrupções desnecessárias quanto lesões que se prolongam por meses.

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Muita gente ainda trabalha com uma lógica simples: se dói, é melhor parar. Outros seguem o extremo oposto e acreditam que dor faz parte do processo e deve ser ignorada. Nenhuma dessas ideias funciona bem para todos. Em vários casos, é perfeitamente possível continuar treinando com algum desconforto, desde que ele seja leve, previsível e não piore ao longo dos dias. Em outras situações, insistir pode transformar um problema pequeno em uma lesão importante.



O primeiro ponto é entender o tipo de dor. Dor muscular tardia, aquela que aparece um ou dois dias depois de um treino mais intenso, é comum e geralmente melhora espontaneamente. Costuma ser difusa, associada ao músculo trabalhado e não altera de forma importante o movimento. Já dores muito localizadas, principalmente em osso, tendão ou articulação, merecem mais atenção. Quando o paciente consegue apontar com um dedo exatamente onde dói, especialmente se a dor piora com impacto ou carga, é preciso pensar além do simples cansaço muscular.



A evolução ao longo do treino também diz muita coisa. Algumas tendinopatias, por exemplo, podem incomodar no início, melhorar com o aquecimento e voltar depois. Isso não significa necessariamente que o exercício esteja proibido, mas exige controle de carga. Já uma dor que aumenta progressivamente durante a atividade, muda a forma de correr ou obriga o atleta a compensar o movimento é um sinal mais preocupante. O corpo começa a mostrar que aquela demanda está ultrapassando sua capacidade naquele momento.



Outro critério importante é observar o que acontece depois. Se a pessoa treina, sente um leve desconforto e no dia seguinte está igual ou melhor, provavelmente a carga foi tolerável. Se acorda com mais dor, mais rigidez, inchaço ou piora progressiva ao longo da semana, o treino está cobrando um preço alto demais. Em muitos casos, o problema não está em uma sessão isolada, mas no acúmulo de pequenas sobrecargas sem tempo suficiente para recuperação.



Na corrida, isso acontece com frequência. O atleta percebe uma dor discreta no pé, no tornozelo ou no joelho, mas continua seguindo a planilha porque tem uma prova marcada. Reduz um pouco o ritmo, toma um anti-inflamatório, troca o tênis e segue treinando. Às vezes funciona. Em outras, semanas depois aparece uma fratura por estresse, uma tendinopatia mais avançada ou uma lesão que poderia ter sido resolvida muito antes com uma pequena redução de carga.



Por isso, adaptar não significa necessariamente parar. Essa é uma diferença importante. Se correr está provocando dor, talvez seja possível manter condicionamento com bicicleta, natação ou treino de força. Se determinado exercício da academia incomoda, muitas vezes é possível mudar amplitude, carga ou posição. O objetivo é preservar movimento e capacidade física enquanto a região afetada recupera tolerância. Repouso absoluto costuma ser necessário apenas em situações específicas.



O contrário também é verdadeiro: treinar por cima da dor não torna ninguém mais resistente. Existe uma cultura esportiva antiga de valorizar quem suporta qualquer desconforto, como se ignorar sinais do corpo fosse parte da disciplina. Em atletas profissionais, isso já produziu histórias conhecidas de pessoas competindo lesionadas. No esporte amador, essa lógica faz ainda menos sentido. O objetivo deveria ser continuar treinando por anos, não terminar uma prova a qualquer custo e passar meses parado depois.



Alguns sinais merecem atenção maior. Dor noturna que acorda o paciente, dor em repouso, inchaço importante, perda de força, sensação de instabilidade, limitação clara do movimento ou piora contínua apesar da redução de carga são situações que justificam investigação. O mesmo vale para dor óssea muito localizada, principalmente em corredores, porque fraturas por estresse podem começar de forma discreta.



O histórico também importa. Uma dor nova em alguém que nunca teve problema naquela região é diferente de uma que aparece repetidamente no mesmo ponto. Quando a lesão volta toda vez que o volume aumenta, talvez o problema não seja apenas excesso de treino. Pode haver déficit de força, alteração de mobilidade, falha de recuperação ou alguma questão mecânica que precisa ser identificada.

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Aprender a treinar bem também significa aprender a reduzir quando necessário. Ajustar uma semana, diminuir volume ou trocar temporariamente uma atividade não representa retrocesso. Muitas vezes, é justamente o que permite manter consistência no longo prazo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.