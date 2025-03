O Trumpolulismo avança

Neste século 21 das comunicações instantâneas e de enorme exposição midiática, vai ficando claro que os conceitos de direita e esquerda, de conservadorismo ou progressismo, já não nos ajudam a definir as inclinações políticas de ninguém. O modo de agir – a postura e compostura – é o que melhor parece caracterizar um líder contemporâneo. Na nova realidade das mídias sociais, o líder político é, antes de tudo, um influenciador ou, como se diz, um influencer, capaz de falar, num minuto, com até milhões de seguidores. Dependendo do seu “modo de agir”, o político influencer poderá conduzir seus seguidores com argumentos que vão da pura razão até a forte emoção ou o fanatismo.



Neste sentido, Trump e Lula da Silva estão muito próximos e sintonizados. Ambos usam em alto grau a emoção reprimida de seus apoiadores. Ambos sabem criar e apontar “inimigos” do povo, especialmente os imaginários. Conseguem oferecer soluções simplificadas para qualquer problema difícil, anunciadas como milagres de um profeta. O que sobretudo caracteriza seu modo comum de agir é o voluntarismo e as soluções preconcebidas, alçadas ao mais alto grau de presunção de sapiência.

Trump e Lula formam uma vertente comum de políticos que, com grande desfaçatez, redefine parâmetros econômicos, contesta leis da economia e promete entregar sonhos improváveis. Por tamanha capacidade de operar emoções e de criar certezas a partir do nada, Lula e Trump formam uma nova “escola” na política, o Trumpolulismo, que trará consequências para as economias dos seus países e para o mundo.



Exemplos não faltam, de ambos os lados. Trump dispara ameaças tarifárias contra seus principais parceiros de comércio. Alianças e tratados já não valem mais. Em cada ação de Trump está embutida uma suposição (em geral, falsa) de que “nós, Estados Unidos, não precisamos de vocês, tanto quanto vocês dependem de nós”. Apesar da narrativa grandiosa, ótima para conquistar corações e votos, os resultados, no dia-a-dia, são escassos. As bolsas de valores americanas não param de cair, desde que Trump desandou a falar e ameaçar.



O presidente americano, sem querer, tem aplicado uma punição financeira a cada americano que tem parte de suas poupanças investida em ações. O mercado de imóveis americano também dá sinais de desaquecimento e elevação de custos. O modo imperial de Elon Musk, Secretário da Eficiência de Trump, ao conduzir cortes e ajustes na máquina de governo, vem sendo revertido por decisões dos tribunais locais.



Na frente externa, além de enfurecer aliados, como canadenses e europeus, Trump ainda não conseguiu provar que seu “plano de paz do Juízo final” vai dar certo. Em Gaza, a retomada dos ataques israelenses pôs fim a uma trégua frágil, sem trazer de volta os reféns ainda vivos. Um acordo confiável com Putin, na frente ucraniana, tampouco parece viável. A Europa se arma para uma guerra aberta. É pagar para ver quanto tempo mais a economia americana resistirá ao voluntarismo e arrogância do seu presidente.

Aqui no nosso patropi, não há nada diferente no modo de agir trumpolulista de Lula. O presidente age com igual destemor voluntarista. Lula percebe que só dispõe de poucos meses para plantar medidas que emocionem seus eleitores. Mas diante da persistente carestia e dos juros na lua, a programação de feitos grandiosos de Lula logo estará emparedada pelo escasso tempo restante para mágicas até o fim deste ano. Por isso, o Trumpolulismo de Lula avança enquanto pode.



Ontem foi o anúncio da isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês. Promessa de campanha mal copiada do programa do candidato Álvaro Dias (2018), Lula chega com três anos de atraso para tentar fazer bonito em 2026, ano eleitoral. Anteontem foi o programa Pé-de-meia (R$12 bi) que promete mesada a alunos relutantes do ensino médio. Mas tem também o Bolsa-família (R$159 bi) o Auxílio-gás (R$3,6bi), o Farmácia popular, o Minha casa minha vida ampliado, entre tantos outros agrados que, apesar das boas intenções, anestesiam o querer-progredir das pessoas, empurrando-as a tentar a sorte nos Bets (R$100bi) com recursos desviados da comida, da farmácia e da escola.



O Congresso trumpolulista faz sua parte, votando R$ 50 bi em emendas mal gerenciadas, que se esvaem pelo ralo de um Orçamento votado com três meses de atraso. Quando Lula esbraveja de araque contra a carestia, elegendo mercados e empresários espertos como inimigos da sociedade, ele está apenas praticando mais uma peça do Trumpolulismo, contra adversários genéricos, pois não haverá porta-voz do “outro lado” para se defender e contra-atacar.



O Trumpolulismo ainda tem muito fôlego pela frente apesar do horror a ele devotado por mentes racionalistas. O fogo com fogo se apaga. Esse contra-fogo tem que ser despertado por novas lideranças, que surjam aqui e lá fora, contestando o show de efeitos especiais do Trumpolulismo. Será preciso muita disposição para alguém se contrapor a um líder persuasivo e escolado, instalado nas entranhas do Poder. Por isso, o jogo jogado, aqui e nos Estados Unidos e, de resto, no mundo, ainda pende para o conflito e para mais destruição de valor econômico, ao nível de muitos trilhões. O Trumpolulismo seguirá avançando... e custa caro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.