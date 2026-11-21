No meu tempo de colégio, décadas de 1960 e 1970, fazíamos composições. No primeiro dia do novo ano letivo era de praxe escrever sobre como foram as férias e, por tabela, a última composição do ano era sobre os planos para as longas férias que viriam.

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Minha tortura não era escrever, era esperar que minha nota não fosse assim tão ruim, a ponto de baixar minha média e me colocar de recuperação. Sempre fui bolsista do sindicato dos professores; se bombasse, corria o risco de perder a bolsa e meus pais não mereciam esse desgosto.



Surpresa fiquei quando fui consultar minha nota em redação no primeiro vestibular que prestei, em 1980. “Deve ter havido um engano. Nunca tirei nota tão boa!” Na mesma época me reencontrei com a orientadora educacional da escola no meu tempo do primário. Ela me contou que, com frequência, meus textos eram expostos com louvor no mural do corredor para que todos pudessem ler.



Minha tristeza foi perceber o quanto uma memória que me valorizava foi sendo substituída por uma que jogava minha estima para baixo a ponto de me fazer esquecer. Foi quando consegui entender que, ao longo dos anos entre a quinta série e terceiro ano do segundo grau, as duas professoras que tive (sim apenas duas durante sete anos) não gostavam do estilo dos meus textos.

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Talvez isso explique o fato de eu ter tentado cursar engenharia mecânica, mesmo sendo péssima em qualquer disciplina de exatas, e educação física antes de me aventurar no universo da redação. Demorei quatro anos para aceitar que meu futuro estaria no jornalismo e na escrita. E nesse percurso encontrei Anna Marina, uma mestra, alguém que acreditou no meu potencial e me mostrou que valia a pena seguir esse caminho. Este mês comemoro 39 anos de formada em comunicação social com habilitação em jornalismo, uma área que até hoje me surpreende e me ensinou a ver, ouvir, sentir o cheiro e perceber que há muito mais além daquilo que está a mostra.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.