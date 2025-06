Após separação, Guilherme Leonel corta laços com Carol Nakamura e fala em recomeço

Guilherme Leonel acredita que cortou laços da forma mais direta possível. Um mês após o fim do casamento com Carol Nakamura, o empresário revelou que o contato entre eles é inexistente. Em uma interação com seguidores nas redes sociais, ele respondeu sem rodeios: “Hoje, não tenho nenhum vínculo, nenhum contato, nada”.

A separação, anunciada em maio, foi marcada por desabafos emocionais e acusações veladas. Agora, Guilherme parece determinado a recomeçar, inclusive no que diz respeito às marcas físicas que ainda carrega da relação.

Vale a pena manter no corpo o nome de quem já ficou no passado?

Uma das perguntas mais frequentes que recebe é sobre a tatuagem com o nome de Carol Nakamura, gravada em letras grandes no pescoço. A resposta veio com a mesma franqueza: ele pretende sim remover. “Não tem muita pressa, mas vai acontecer. É um processo, tem que fazer várias sessões. Quando eu estiver com tudo mais organizado, começo.”

Guilherme também refletiu sobre o impacto da tatuagem em sua vida amorosa. “Se fosse uma data, até passava. Mas o nome fica muito exposto, ainda mais onde é. Num futuro, com tudo andando, acho que fica uma coisa chata de ter no corpo”, avaliou.

E o que esperar do futuro?

Apesar do término conturbado, Guilherme não perdeu a esperança no amor. Aos 33 anos, afirma estar aberto a novas possibilidades e ainda sonha em formar uma família. “Me considero muito novo, tenho muita coisa pra viver. O sonho de ser pai e construir família continua. Um relacionamento que não deu certo não vai me desanimar.”

O que ficou do casamento com Carol Nakamura?

O fim do relacionamento foi anunciado no dia 12 de maio. Na ocasião, Guilherme chegou a fazer um desabafo nas redes sociais, depois apagado, no qual dizia ter enfrentado depressão e síndrome do pânico durante o casamento. Segundo ele, mesmo diante dessas dificuldades, sentiu que não foi suficiente para a parceira.

As fotos do casal foram removidas, e o silêncio se instalou. Agora, com palavras mais firmes e um futuro em construção, Guilherme Leonel sinaliza que quer virar a página — definitivamente.

