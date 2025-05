Em meio a polêmicas, Virginia Fonseca comemora 8 meses do filho caçula

SIGA NO

Após um dia intenso em Brasília, onde prestou depoimento à CPI das Bets, Virginia Fonseca fez questão de retornar a Goiânia a tempo de celebrar os 8 meses do filho caçula, José Leonardo. A comemoração aconteceu na noite desta terça-feira (13/05) e teve como tema os super-heróis favoritos das crianças.

A festa ganhou uma decoração colorida e cheia de ação, com personagens como Homem de Ferro, Batman, Hulk e Homem-Aranha em tamanho real. A mesa principal foi montada com bolo temático, docinhos personalizados e um grande painel ilustrando o universo da Marvel e da DC.

Registros discretos nas redes sociais

Discreta, Virginia compartilhou apenas um vídeo nos stories com o cenário da festa e a legenda: “8 meses José Leonardo. Que Deus abençoe sempre”. Apesar de não publicar fotos com os filhos ou familiares, ela e o marido, Zé Felipe, mantêm a tradição de comemorar cada mêsversário do pequeno, além das datas especiais das filhas Maria Alice e Maria Flor.

Mesmo com a agenda lotada, dividida entre gravações, compromissos institucionais e vida pessoal. Virginia mostra que não abre mão de marcar presença em momentos importantes da vida dos filhos. A comemoração de José Leonardo foi mais uma prova disso.

