Bastidores de Vale Tudo: Cauã Reymond também discutiu com Humberto Carrão

O clima nos bastidores de Vale Tudo está esquentado. Segundo a coluna GENTE, foram poucas as tensões registradas durante as gravações da atual trama das 21h na Globo. Inicialmente, após o desentendimento ocorrido entre Cauã Reymond e Bella Campos, o galã se envolveu em mais um episódio polêmico: desta vez, com Humberto Carrão.

O que aconteceu?

A fonte próxima à produção confirmou que a discussão aconteceu de forma intensa, chegando a quase ultrapassar os limites para as vias de fato. Tudo teria começado pela forma calorosa e afetuosa com que Humberto interage com os colegas, postura que, em um certo momento, não fez bem à paciência de Cauã.

Em meio ao episódio, o ator não se conteve e, num momento de explosão, alertou com um retumbante “Não toca em mim!”. O incidente se repetiu e, diante do clima carregado, o intérprete de César demonstrou descontentamento com gestos que beiraram o confronto físico, até que a intervenção de colegas conseguiu evitar que a situação evoluísse para agressões reais.

Humberto Carrão : Reprodução / Redes Sociais Cauã Reymond : Reprodução / Redes Sociais

Essa revelação, reforça o que muitos têm comentado, os bastidores do remake de Vale Tudo estão marcados não só pelas câmeras, mas também por intensos momentos de tensão e desentendimentos nos bastidores.

