Luciana Gimenez segue no comando do Superpop e descarta substituição

Mesmo enfrentando dificuldades com a voz, Luciana Gimenez permanece firme na apresentação do Superpop, na RedeTV!. De acordo com o portal Leo Dias, a emissora negou que Gimenez seria substituída por Babi Xavier, que comandou a cobertura do Carnaval na casa.

A informação de que haveria uma troca gerou especulações, mas tanto a RedeTV! quanto a própria Luciana deixaram claro que não há planos de substituição. Segundo a reportagem, mesmo com a voz visivelmente debilitada, a apresentadora continua à frente do programa e não pretende se afastar neste momento.

Na abertura da edição desta quarta-feira (9), Luciana chegou a brincar com a situação e afirmou: “Tô ótima”, apesar da rouquidão evidente. Sua permanência no ar é vista como um sinal de profissionalismo e comprometimento com o público.

Luciana Gimenez – Foto: Reprodução / Redes sociais

No entanto, a decisão de retornar ao trabalho nessas condições tem levantado questionamentos nos bastidores. Além da voz debilitada, Gimenez ainda se recupera de uma cirurgia delicada na coluna cervical, e o esforço precoce para manter-se no ar pode representar um risco desnecessário à sua saúde.

