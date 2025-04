O funkeiro MC Poze do Rodo usou novamente as redes sociais nesta terça-feira (8) para protestar contra a não devolução de seus bens, apreendidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em novembro do ano passado. Em tom inflamado, o cantor exigiu a liberação de veículos de luxo e joias, afirmando que os itens foram conquistados com “suor, luta e raça”.

VEJA TAMBÉM: Morre Bida Nascimento, filho de Léa Garcia, aos 71 anos, após AVC

A apreensão aconteceu durante a “Operação Rifa Limpa”, que mirou influenciadores suspeitos de promover sorteios ilegais nas redes sociais. A residência de Poze e da influenciadora Viviane Noronha, sua esposa, foi alvo da ação. As investigações apontam possíveis crimes como jogos de azar, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, segundo a corporação.

Em uma série de publicações, Poze expressou sua frustração com a falta de respostas por parte das autoridades. “Devolve meus carros parados, que estão se acabando na poeira, devolve meus ouros”, escreveu. O artista também criticou duramente a atuação da polícia, dizendo se sentir injustiçado por ser “favelado” e “não ter estudado”.

Mc Poze – Foto: Reprodução / Instagram Mc Poze – Foto: Reprodução / Instagram Mc Poze – Foto: Reprodução / Instagram

Revoltado, o cantor prometeu não descansar até reaver seus bens. “Eu vou me manter aqui no cangote de vocês 24 horas até vocês soltar o que nunca foi de vocês”, disparou. Até o momento, a Polícia Civil não se manifestou sobre a nova cobrança do artista.

The post MC Poze volta a cobrar devolução de bens apreendidos: “Solta meus bagulhos” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.