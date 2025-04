Ator Gene Hackman e sua esposa estavam sem vida ‘há vários dias’, segundo autoridades

O renomado ator de Hollywood Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63 anos, foram encontrados mortos na residência do casal em Santa Fé, Novo México, na última quarta-feira (26). Segundo a polícia, evidências indicam que ambos faleceram em 17 de fevereiro, nove dias antes dos corpos serem localizados.

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, declarou que a última data conhecida de vida do casal foi provavelmente o dia 17. O corpo de Betsy apresentava sinais de “decomposição” e “mumificação” nas mãos e nos pés, o que reforça a hipótese de que a morte ocorreu dias antes da descoberta. Além dos corpos do casal, a polícia também encontrou o cachorro da família, um pastor alemão, morto dentro de um armário do banheiro.

A descoberta ocorreu após um funcionário do condomínio onde o casal residia acionar os serviços de emergência. Gene Hackman foi encontrado em uma sala próxima à cozinha, enquanto Betsy estava no banheiro. A polícia descartou a possibilidade de assassinato, mas segue investigando a causa da morte.

A filha do ator levantou a suspeita de um possível envenenamento por vazamento de gás, mas essa hipótese foi descartada após um teste negativo para monóxido de carbono. As autoridades solicitaram exames toxicológicos e uma autópsia, cujos resultados podem levar semanas para serem concluídos.

