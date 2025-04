Vaticano divulga primeiras imagens de papa Francisco no caixão

Na manhã desta terça-feira (22), o Vaticano divulgou as primeiras imagens do papa Francisco no caixão. As fotos foram tiradas na Casa Santa Marta, residência do pontífice desde o início de seu papado, e mostram um ambiente de silêncio e oração. Em uma das imagens, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, aparece em um momento de prece ao lado do corpo.

Quando será o funeral de Francisco?

“Desde as 4h da manhã (horário de Brasília), os cardeais estão reunidos no Vaticano para definir os detalhes do funeral. A cerimônia vai ocorrer no sábado (26), às 5h (horário local), segundo informações divulgadas pelo Vaticano.”

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, faleceu na madrugada de segunda-feira (21), às 2h35 (horário de Brasília), aos 88 anos. A causa da morte, de acordo com o Vaticano, foi um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca. Ele ocupava o cargo máximo da Igreja Católica há quase 12 anos.

Quem foi Francisco?

Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina, Francisco entrou para a história como o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a assumir o papado. Sua eleição ocorreu em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave que escolheu o sucessor de Bento XVI — renúncia que marcou a Igreja como um evento raro e histórico.

Em comunicado oficial, o Vaticano exaltou a vida do papa como um exemplo de entrega ao Evangelho. “Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja”, diz o texto. O comunicado ainda destaca seu compromisso com os pobres, os marginalizados e sua atuação como “verdadeiro discípulo do Senhor Jesus”.

Como o mundo reagiu à sua morte?

A comoção tomou conta de fiéis e líderes religiosos ao redor do mundo. Considerado um reformador, Francisco deixa como legado uma Igreja mais voltada para as causas sociais, o diálogo inter-religioso e a abertura ao debate de temas contemporâneos. Sua morte marca o fim de uma era de forte presença pastoral e apelos à misericórdia e à justiça social.

