O cantor sertanejo Fernando Zor surpreendeu os fãs ao confirmar, na manhã desta quinta-feira (27), o fim de seu relacionamento com a médica Lara Bissi . A revelação foi feita por meio das redes sociais, onde o artista publicou um desabafo que durou pouco tempo no ar.

LEIA TAMBÉM: Anitta planeja projeto artístico voltado à elevação da alma

O relacionamento, que havia sido reforçado em setembro do ano passado, veio sendo mantido de forma discreta, longe dos holofotes e das manchetes. Ainda assim, o fim do romance não passou despercebido. Em seus Stories do Instagram, Fernando publicou um comunicado direto e sem rodeios. “Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito” , escreveu ele, deixando claro que o rompimento aconteceu sem brigas ou ressentimentos.

Em seguida, o cantor acrescentou uma reflexão que deixou muitos fãs comovidos. “Nem sempre as coisas saem como planejados, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vívidos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase” , concluiu Fernando Zor.

Fernando Zor anuncia término com Lara Bissi

Apesar do tom pacífico, o clima de mistério aumentou minutos depois, quando a publicação foi apagada do perfil do sertanejo. Além disso, todas as fotos do casal foram ocultadas , embora os dois ainda se sigam mutuamente na rede social.

Até o momento, Lara Bissi não se pronunciou sobre o término. A ausência de declarações públicas por parte da médica e a exclusão do post aumentada ainda mais a curiosidade dos seguidores, que acompanham atentos qualquer novo movimento do ex-casal.

The post Fernando Zor faz desabafo após término com médica appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.