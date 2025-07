Propag: Pacheco derrota Simões na Assembleia

Após a derrota de Zema, nessa quarta-feira (2/7), na votação da federalização da Codemig, sem privatização, deputados se perguntavam sobre quem tinha mais votos na Casa: Simões ou Pacheco? A conclusão foi de que, com base no resultado, a maioria está pensando nas eleições de 2026, razão pela qual a posição do senador Rodrigo Pacheco (PSD) prevaleceu sobre a do vice Mateus Simões (Novo). Os dois são pré-candidatos a governador nas eleições do ano que vem.



Como antecipado aqui na última quinta, os deputados estaduais vincularam a federalização da Codemig em 100% ao pagamento da dívida de Minas com a União. O Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), idealizado por Pacheco no Congresso Nacional, não prevê a privatização, como queria o governo Zema/Simões. O senador sempre defendeu a dação ou cessão de ativos (estatais, por exemplo). Já o vice-governador admitia a federalização, mas prioriza a privatização se houver proposta melhor na iniciativa privada. Na dúvida, a Assembleia aprovou a federalização em 100%, fechando as portas para desestatização por unanimidade. A maioria de Simões derreteu diante da maioria favorável à tese de Pacheco.



A mesma estratégia deverá ser aplicada na votação das PECs contra o referendo e a redução do quórum, ambas em casos de desestatização da Cemig e da Copasa. Dificilmente, as duas PECs serão votadas neste semestre, antes do recesso parlamentar. Quando o assunto for retomado, em agosto, haverá dezenas de emendas de obstrução com mais de 300 páginas.



Batalha pelos imóveis



Na próxima semana, a penúltima antes do recesso, a batalha que vai tomar as comissões da Assembleia, especialmente a de Constituição e Justiça, será a dos imóveis do estado. A deputada Beatriz Cerqueira apresentou emendas para retirar a metade dos 343 imóveis colocados à venda pelo governo. Vários deputados, até mesmo governistas, apresentaram emendas com o mesmo objetivo. Além dos parlamentares, o Sindicato de Auditores Fiscais atua nos bastidores para retirar três prédios da Secretaria da Fazenda do Estado da relação.



Petistas ‘ignoram’ o Propag



Alguns deputados estaduais do PT, e até sindicatos ligados ao partido, não escondem a insatisfação com a postura da bancada federal petista. Em vez de defender e atuar pela aprovação do Propag, gasta energia com o PED (Processo de Eleição Direta), na disputa pelo controle da legenda.



Crise no PT mineiro



A disputa interna no PT mineiro deverá ser judicializada após a impugnação da candidatura a presidente estadual da deputada federal Dandara Tonantzin. Ela foi barrada pela direção nacional por atrasos em contribuição partidária. O Judiciário não costuma se meter em assuntos internos de partidos, mas o desgaste poderá influenciar mudanças. Ela disputaria com a deputada estadual Leninha. A eleição acontece no próximo domingo.



Cleitinho contraria Simões



Antes de encarar a polarização e as urnas, os partidos à esquerda e à direita enfrentam disputas internas para ver quem vai dar as cartas no jogo político-eleitoral. No campo conservador, Simões mexeu na hora antecipada e errada. Apelou a Bolsonaro para conquistar seu apoio à sua pré-candidatura a governador e a união da direita em torno de seu nome. Ofereceu a Bolsonaro uma vaga de aliado para senador, mas o ex-presidente apenas ouviu. Uma semana depois, o concorrente dele, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), disse a este jornal que só haveria uma condição de apoiar Simões. Ou seja, se ele estiver à frente das pesquisas durante a campanha eleitoral. E ainda cobrou a reciprocidade.



Vice tem escolha de Sofia



Além dessa saia justa, Simões está recebendo pressões para escolher os candidatos ao Senado em sua chapa eleitoral do ano que vem. Ele tem apenas duas vagas, mas quatro pré-candidatos. Disputam espaço os pré-candidatos Marcelo Aro, atual secretário da Casa Civil do governo, o presidente estadual do Republicanos, Euclydes Pettersen e um nome de Bolsonaro. O quarto nome seria o próprio governador Romeu Zema, caso fracasse sua intenção de ser candidato a vice-presidente.



TCE: cota para transgênero



O Tribunal de Contas de Minas deverá ser o primeiro do Brasil a incluir cotas para pessoas transgênero em edital de concurso público. O anúncio foi feito pelo presidente, conselheiro Durval Ângelo, na abertura da “Semana do Orgulho LGBTQIAPN+: Vozes, Cores e Resistência – A Diversidade que Transforma, promovida pelo TCEMG”. “Precisamos fazer pequenos gestos, pequenos atos, para atingir aquilo que é fundamental: o que a gente quer é ser feliz”, pontuou Durval.

Fotos do ministro do STJ



A “Semana do Orgulho LGBTQIAPN+” foi aberta, no TCEMG, com a inauguração da exposição fotográfica “Translúcida”. A mostra apresenta imagens em preto e branco captadas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis Júnior, e retrata a realidade de mulheres transgênero em privação de liberdade. A exposição contou com a visita do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos Azevedo Corrêa Júnior.

