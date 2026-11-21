Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Maior malha viária do país, com 272 mil quilômetros, ou 16% de todas as rodovias federais, estaduais e municipais do país, Minas também concentra a maior parte dos problemas que afetam a logística do Brasil, que é 65% dependente do modal rodoviário. A pesquisa CNT de Rodovias 2026 revela que o estado apresenta o pior resultado na Região Sudeste na avaliação da infraestrutura rodoviária, com apenas 6,7% dos trechos classificados como ótimos e 21,9% considerados ruins. Outros 4% receberam avaliação péssima. No país, 8,4% são ótimos, 17,2% estão em condições ruins e 6,7% são péssimos, segundo a pesquisa. A consequência da má condição de tráfego nas rodovias mineiras é o aumento, em média, de 31,8% nos custos operacionais do transporte em relação às rodovias em boas condições, expondo a ineficiência do sistema logístico mineiro e nacional. “Minas Gerais tem uma posição estratégica para se consolidar como um dos principais hubs logísticos do país, mas essa condição depende de uma infraestrutura compatível com sua importância econômica. Não podemos tratar a conservação das rodovias como uma questão pontual de governo. Precisamos de planejamento de longo prazo e de investimentos contínuos, com compromissos que atravessem diferentes gestões”, afirma o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), Antonio Luis da Silva Júnior. Ele lembra que a cadeia de transporte e logística movimenta mais de R$ 50 bilhões por ano no Estado.

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R$ 500 milhões

É a expectativa de negócios durante a Megaobra 2026, que será realizada de 24 a 28 de novembro no Expominas. A feira espera reunir 35 mil visitantes e 300 expositores em uma área de 16,5 mil metros quadrados

Menos confiante

A confiança do empresário industrial de Minas Gerais sofreu uma forte queda em novembro de 2026. Segundo levantamento da Fiemg, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-MG) recuou 7,6 pontos frente a outubro e fechou o mês em 40,4 pontos – o menor patamar desde maio de 2020 (37,6 pontos), no auge da pandemia de Covid-19. Esta é a terceira maior queda mensal desde o início da série histórica, em 2010, perdendo apenas para abril de 2020 (-26,8 pontos) e novembro de 2022 (-9,1 pontos). Com o resultado, o setor completa dois anos seguidos (24 meses) abaixo da linha divisória de 50 pontos, que separa a confiança do pessimismo. O recuo em Minas ocorreu principalmente pela deterioração das expectativas para os próximos seis meses. Depois de ensaiar uma reação em outubro ao atingir 52,4 pontos, o índice de expectativas despencou 9,9 pontos em novembro, caiu para 42,5 pontos e retornou ao campo pessimista.



Turismo

turismo em Minas Gerais cresceu 3,4% em 2026 Prefeitura de Ouro Preto/Divulgação

O setor de turismo em Minas Gerais cresceu 3,4% em setembro de 2026 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, superando o desempenho nacional, que recuou 0,5%. Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, analisados pela Fecomércio MG, marcam a terceira alta consecutiva do estado na base anual – após avanços em julho (+1,6%) e agosto (+6,5%) – e colocam Minas no sexto lugar entre os estados com melhor desempenho, atrás apenas de Bahia (+17,9%), Rio de Janeiro (+10,4%), Alagoas (+8,6%), Rio Grande do Sul (+4,1%) e Goiás (+4,1%). Na passagem de agosto para setembro (com ajuste sazonal), no entanto, o volume da atividade turística mineira registrou acomodação, caindo 2,3% – retração mais intensa que a média brasileira (-1,6%). O resultado positivo na comparação anual foi sustentado pelos serviços prestados às famílias (hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento), que saltaram 6,2% no estado, acima da expansão nacional de 4,7%.



“As pequenas indústrias têm um papel fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento econômico de Minas, mas precisam ter acesso a ferramentas que permitam superar desafios e crescer de forma sustentável”

Flávio Roscoe

Presidente da Fiemg, sobre o projeto “Agente Juntos pela Indústria”

Flávio Roscoe, Presidente da Fiemg Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press – 18/9/26





Valorizados

O valor médio do metro quadrado dos apartamentos comercializados em Belo Horizonte atingiu R$ 10.510 entre janeiro e setembro de 2026 – uma alta de 12,4% frente ao mesmo período de 2025 (R$ 9.353). Segundo levantamento do Data Secovi, instituto da CMI/Secovi-MG, a valorização superou a Selic acumulada no intervalo (10,5%), impulsionada principalmente pelos imóveis de padrão Econômico (até R$ 600 mil), que subiram 31%, e Standard (de R$ 600 mil a R$ 1 milhão), com alta de 22,6%. No volume de negócios, o mercado mostrou estabilidade: foram vendidos 15.264 apartamentos nos nove primeiros meses do ano, leve recuo de 1,5% na comparação anual (15.503 unidades em 2025). Considerando todos os tipos de imóveis, somaram-se 19.576 transações.



Para aposentados

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O Banco Mercantil amplia presença em Montes Claros com abertura de nova agência. A unidade reforça capacidade de atendimento da instituição na cidade, que concentra mais de 70 mil beneficiários do INSS. E amplia a estrutura de atendimento do Mercantil no município, onde a instituição mantém presença ininterrupta desde setembro de 2021, quando inaugurou seu ponto de atendimento na Rua Padre Augusto. Atualmente, a carteira vinculada à agência reúne 26.233 beneficiários ativos do INSS. "Com a expansão, o banco busca oferecer mais comodidade e proximidade aos clientes, mantendo o atendimento presencial como parte importante de sua estratégia de relacionamento com o público 50+, sem abrir mão da praticidade dos canais digitais”, informa o banco em nota.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.