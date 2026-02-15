Shoppings da Multiplan em BH aumentam vendas de lojas

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Os três shopping centers das Multiplan em Belo Horizonte tiveram juntos um resultado, em vendas de lojistas, de R$ 3,62 bilhões no ano passado, o que corresponde 13,98% das vendas realizadas por lojistas nos 11 shopping centers da Multiplan, que somaram R$ 25,9 bilhões em 2025. O destaque em toda a rede no país foi o Diamond Mall, que, com ocupação de 94%, registrou vendas de lojistas equivalentes a R$ 1,04 bilhão, o representa um expressivo crescimento de 22,6%. A expansão ficou quase três vezes acima da alta de 8% registrada no volume de comercialização dos 11 centros de compras.

“O aumento é resultado do posicionamento do mall e da contribuição da expansão, entregue recentemente com a criação do quarto piso”, explica o shopping em nota. Já o BH Shopping, primeiro shopping da Multiplan em BH, fechou o ano passado com R$ 1,9 bilhão comercializados pelos lojistas, uma alta de 4,9%. O BH está investindo R$ 30 milhões na sua sexta expansão, que vai adicionar 1.962 metros quadrados de área bruta locável do centro de compras até junho deste ano.

A expansão representa 4% de acréscimo em área. Último a ser incorporado à rede Multiplan em BH, o Pátio Savassi registrou faturamento de R$ 662 milhões em 2025 com a venda dos lojistas, o que representou um crescimento de 6,5% sobre o ano anterior. O Pátio está recebendo investimentos de R$ 46 milhões na sua segunda revitalização, voltada à modernização da arquitetura e ao reposicionamento do empreendimento como referência em convivência, gastronomia e bem-estar. “A iniciativa reorganiza o mix, qualifica o público e acompanha o movimento de verticalização da região, conectando o shopping à nova Savassi”.



11.129

empresas foram abertas em Minas em janeiro deste ano, com 77,5% delas sendo do setor de serviços, ou 8.630 novos negócios, segundo dados divulgados pela Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg)



Lucro no turismo

Com investimentos de R$ 85 mil a rede de franquias Clube Turismo acaba de inaugurar uma nova unidade em Diamantina. Com a loja, a rede soma 51 unidades no estado, com Minas respondendo por 10% do faturamento total no país. “Diamantina tem grande potencial para nossa atividade e ter um franqueado da região fortalece ainda mais nossa presença em Minas Gerais. Acreditamos muito no trabalho local, no relacionamento próximo com os clientes e na dedicação dos nossos franqueados para levar experiências de viagem seguras e memoráveis”, destaca a CEO da Clube Turismo, Ana Virginia Falcão. À frente da nova unidade está o franqueado Fernando Roberto Figueiredo Leite, de 44 anos. “Busquei uma franquia que me oferecesse credibilidade, profissionalismo, seriedade e confiança para investir”, diz o agora empreendedor.



No carnaval

A startup mineira Bae Up buscou na Coréia do Sul a tecnologia para colocar no mercado de bebidas funcionais um produto que promete eliminar a ressaca a partir de um pré-drink natural usando como ingrediente a pera asiática. Depois de duas missões internacionais ao país asiático, os fundadores selecionaram o fornecedor e fecharam um contrato de exclusividade para a formulação 100% natural e adaptada ao paladar brasileiro. Para viabilizar a entrada do produto no mercado brasileiro, a Bae Up investiu R$ 500 mil e trouxe ao país um container com 200 unidades do produto, que já está à venda, entre outros pontos, na Wellness, no Belvedere, em BH. “A lógica é substituir o consumo de medicamentos pós-ressaca por um hábito preventivo e inteligente. Estamos trazendo uma cultura consolidada em mercados como a Austrália para atender brasileiros que valorizam a produtividade e o bem-estar no dia seguinte”, afirma Otávio Corlaiti, um dos fundadores.

Divulgação



“Minas construiu um modelo de relacionamento com o investidor pautado pela previsibilidade, investimentos em infraestrutura, pela competitividade tributária e pelo diálogo permanente”

Leandro Andrade

Diretor de Atração de Investimentos da Invest Minas



Olho no clima

Com pouco mais de 600 mil habitantes, a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai investir R$ 98 milhões na implantação de um Centro de Operações Urbanas (COU) com foco central na adaptação às mudanças climáticas. O centro, que receberá financiamento do BNDES, de R$ 88,2 milhões – 90% do total –, busca fortalecer a capacidade do município de responder aos eventos extremos e proteger vidas e estruturas por meio de monitoramento integrado e dados em tempo real. “Com a criação do Centro, nosso município se tornará referência também em monitoramento da segurança pública e do clima, a exemplo do que acontece nas principais capitais brasileiras”, diz o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira. O Centro funcionará 24 horas por dia, integrando informações de clima, hidrologia, mobilidade urbana, defesa civil, segurança pública e serviços de emergência.

Divulgação

Siderurgia resiliente

A Usiminas fechou o ano passado com a produção de 3,1 milhões de toneladas de aço bruto, o que representa uma redução de 3% em relação a 2024, quando foram produzidas 3,19 milhões de toneladas. Já o segmento de aços laminados, com fabricação de 4,4 milhões de toneladas, registrou crescimento de 1% e o segundo maior volume desde 2015. A siderúrgica mineira continua enfrentando a concorrência de produtos chineses, o que contribuiu para afetar os resultados financeiros no ano passado, fechado com um prejuízo de R$ 2,9 bilhões, contra um lucro de R$ 3 milhões em 2024. “As investigações antidumping confirmam a urgência de serem implementadas medidas efetivas de defesa comercial em relação às importações de produtos subsidiados. O governo tem reagido positivamente, como a decisão de elevar o imposto de importação para nove produtos siderúrgicos.”, afirma o presidente da Usiminas, Marcelo Chara.

