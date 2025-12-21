Minas ganha Centro Global de Engenharia para a logística ferroviária

Com investimentos da ordem de R$ 15 milhões, a Wabtec Corporation, fabricante de locomotivas, equipamentos, sistemas digitais e serviços para transporte ferroviário, inaugurou na sexta-feira, em Contagem, um Centro Global de Engenharia destinado à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos e serviços para a logística ferroviária. “O investimento no Centro de Engenharia faz parte da estratégia de cuidar da nossa expertise. É uma área de 9 mil metros quadrados na proximidade da nossa fábrica de locomotivas e que deve contar com 300 engenheiros até o fim de 2028”,informa o líder regional da Wabtec na América Latina, Danilo Miyasato, Hoje, segundo ele, o Centro Global de Engenharia, o primeiro na América Latina, já conta com 100 engenheiros, laboratórios e posições de bancada. Até 2035 a expectativa é de que sejam 500 profissionais pesquisando e desenvolvendo produtos e sistemas para a logística ferroviária. Para mostrar o potencial, Miyasato informa que um sistema de apoio à condução da locomotiva, que funciona como uma espécie de “piloto automático” e que permite uma redução de 3% a 8% no consumo de combustível, foi desenvolvido na Wabtec. “É um sistema que, ao atingir uma determinada velocidade, ele passa a conduzir a máquina de forma automática”, diz Myasato ao lembrar que, hoje, o Brasil conta com as maiores composições férreas do mundo, com três locomotivas tracionando 300 vagões. “Esse Centro de Engenharia é um marco histórico”, frisa o executivo.

Mais produção

O Centro de Engenharia da Wabtec faz parte da estratégica de atender ao mercado brasileiro de logística ferroviária e inclui investimentos também em uma nova linha de montagens de locomotivas. Com um investimento da ordem de R$ 5 milhões, a empresa quer estar preparada para o aumento da demanda de material rodante ferroviário no país, com o desenvolvimento de novas malhas e a renovação antecipada das concessões de trechos ferroviários em operação, que vão exigir investimentos pesados nos próximos anos. “O mercado está positivo, com a renovação antecipada das concessões antecipando investimentos e pelo fato de o Brasil ter cargas vocacionadas para a ferrovia, como grãos, minérios e papel e celulose, que são cargas perenes”, afirma o Líder Regional da Wabtec na América Latina, Danilo Miyasato. Sem revelar números, ele diz apenas que com a nova linha a capacidade de produção será ampliada em 28%. Além disso, a empresa está preste a completar mil locomotivas produzidas em Contagem, onde atua desde 1972, o que dá uma média de 19 locomotivas produzidas por ano.

Céu azul

Com a previsão de reforçar sua malha em Minas Gerais com 1,078 voos extras entre 13 de dezembro e 02 de fevereiro, a Azul tem em Minas uma das maiores estruturas de operação. Os voos extras na alta temporada vão representar 78,6 mil assentos adicionais, ou 158 mil considerado chegadas e partidas. Com presença em 15 aeroportos, a Azul conecta o estado a 60 destinos nacionais e internacionais, com uma média de 135 voos diários. Para reforçar sua presença em Minas, a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, inaugurou recentemente uma nova loja no bairro Barreiro, na região Sudoeste de Belo Horizonte. “Ampliar nossa presença em todo o estado de Minas Gerais evidencia o quanto estamos aproveitando cada oportunidade para oferecer um atendimento ainda mais qualificado para os nossos clientes, seja por meio de voos dedicados saindo de Confins, ou pela abertura de novas lojas”, afirma Patrícia Gomes, gerente Comercial da Azul Viagens.

Sem choque

Líder no mercado de distribuição de material elétrico, a mineira Loja Elétrica vai investir R$ 200 milhões na construção do seu novo centro de distribuição, em Pedro Leopoldo. Com 160 mil metros quadrados e alto nível de automação, o centro deve gerar 300 empregos. A Loja Elétrica revela que, de acordo a Prefeitura de Pedro Leopoldo, o aporte no centro de distribuição deve ancorar investimentos estimados em mais de R$ 500 milhões nos próximos meses. “A primeira fase, com 40.000 m², tem previsão de início das obras de terraplanagem em 2026. Inspirado em modelos de gigantes globais da logística, como Amazon e FedEx, o projeto contará com um alto nível de automação para otimizar o fluxo de mais de 50 mil tipos de produtos”, revela a distribuidora de material elétrico.

Com saúde

O Grupo AMR Saúde – detentor das marcas – Drogaria Americana, Farma Justa e Poupe Já – encerra 2025 celebrando o maior ciclo de expansão de seus 18 anos de história. A rede mineira, que já ultrapassa 460 unidades pelo país, firmou 70 novos contratos e inaugurou 35 lojas apenas neste ano. Com o crescimento físico, o faturamento deve atingir a marca de R$ 1,5 bilhão, superando o resultado de 2024. Segundo a empresa, o segredo não foi apenas abrir lojas, mas melhorar a performance das existentes: as unidades migradas para o grupo cresceram, em média, 21%. Para sustentar a operação, a companhia investiu pesado em capacitação, treinando cerca de 17 mil pessoas ao longo do ano. Segundo a empresa, o encerramento de 2025 inclui um marco simbólico para o grupo: “a abertura da segunda Drogaria Americana própria em Varginha, cidade onde a marca surgiu na década de 1980 e onde a franqueadora mantém sua sede. A nova unidade foi inaugurada na sexta-feira.

R$ 2,3 bilhões

é o valor dos projetos nas áreas de saúde e educação em Minas habilitados a receber recursos do Fundo de Investimentos em Infraestrutura Social (Fiis), operado pelo BNDES. Do total, R$ 1,7 bilhão vão para a saúde e R$ 619 milhões para a educação

