Depois da expansão, agora é a vez da primeira exportação

A ArcelorMittal Brasil vai efetuar agora em dezembro o primeiro embarque de finos de minério (pellet feed) para o México. As primeiras 100 mil toneladas serão embarcadas para o país onde serão matéria-prima para as unidades pelotizadoras do grupo, que por sua vez vão para a transformação em aço. A primeira exportação é resultado dos investimentos de R$ 2,5 bilhões para triplicar a produção de minério de ferro da mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu, em Minas. Com o investimento, a capacidade da mina passou de cerca de 1 milhão de toneladas/ano para um patamar entre 4,5 milhões de toneladas e 5 milhões de toneladas por ano. “Nós estamos em fase de 'ramp up' dos equipamentos da mina”, afirma o CEO de Aços Longos Latam da AcelorMittal Brasil, Everton Guimarães Negresiolo. De acordo com ele, os investimentos na mina de Serra Azul permitiram a obtenção de “um pellet feed com maior valor agregado”. Toda a produção de Serra Azul será destinada às operações da ArcelorMittal no México. “O processo de produção desse pellet feed envolve muita tecnologia, com plantas de concentração, filtragem e, muito importante, sem a utilização de barragens. Todo o processo vai ser feito com empilhamento a seco, eliminando qualquer risco do ponto de vista ambiental”, destaca o executivo.

R$ 1,3 bilhão

é o valor do investimento feito pela Ambev na sua cervejaria em Uberlândia nos últimos anos, com a unidade passando de três para cinco linhas de envase industrial de cervejas premium



Com música

Em meio ao clima de festa de fim de ano, com direito a aniversário de Belo Horizonte, o Escritório de Arredação e Distribuição (Ecad) mostra a relevância da música na cultura mineira e o impacto econômico da execução pública de músicas da região. “Até outubro de 2025, mais de R$ 79 milhões foram arrecadados em direitos autorais de execução pública de música no estado, um crescimento de 6% em comparação com o mesmo período de 2024”, informa o Ecad. Respondendo por 45% do total, o segmento de Shows e Eventos é o principal arrecadador de direitos autorais musicais, seguido de Usuários Gerais (bares, restaurantes, etc), com 33% e o segmento de rádio, com 17%. “Ainda enfrentamos desafios para ampliar a conscientização sobre a importância da autorização para uso de música em eventos e estabelecimentos diversos”, diz Enio Medeiros, gerente da unidade do Ecad em Minas Gerais.

José Luiz Pederneiras/Divulgação – 26/8/25

Na cultura

Com uma carteira de 16 iniciativas culturais de produtoras de Minas Gerais, a Petrobras tem investimentos que totalizam R$ 44,85 milhões no estado. Segundo a empresa, desse total, R$ 25,45 milhões se referem a projetos selecionados na última seleção pública nacional. Entre os patrocínios da estatal do petróleo, se destacam o Grupo Corpo (foto) e o Grupo Galpão. A Mostra de Cinema de Tiradentes, CineBH e “Hilda Furacão, a Ópera”, com a Orquestra Ouro Preto são outros destaques dos patrocínios da Petrobas, que, na iniciativa mais recente, apoia a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. “Além dos projetos mineiros, patrocinamos também 26 projetos que são de produtoras de outros estados, mas com ações em Minas Gerais, ampliando acesso à cultura e intercâmbios, podendo ser citados os espetáculos “Rita Lee, Uma Autobiografia Musical” e “Tom na Fazenda” e o projeto Sessão Vitrine Petrobras nos cinemas”, informa a estatal em nota.

Arquivo pessoal

“São 427 municípios comercializando produtos da agroindústria de pequeno porte para fora do estado. Se não fosse o trabalho da Emater, preparando esses produtores para saírem da informalidade, para fazer gestão, isso não estava acontecendo”

•••

Thales Fernandes

Secretário de Agricultura de Minas, sobre o aniversário de 77 anos da Emater

Primeiro ano

Com investimentos de R$ 348 milhões na requalificação da rodovia, a EPR Via Mineira fecha o primeiro ano de operação no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Segundo a empresa, a modernização da rodovia este ano deixa a via preparada para o início das obras de duplicação a partir de 2026, sendo que a primeira frente será em Congonhas, entre os Kms 602 e 612, com previsão de começo no primeiro semestre do ano que vem. “O investimento realizado demonstra a solidez do plano de modernização e a capacidade da Via Mineira de entregar previsibilidade para o usuário e para a economia regional. Estamos iniciando um ciclo que prepara a BR-040 para ampliar a fluidez, impulsionar o desenvolvimento regional e preservar vidas. A duplicação em Congonhas representa essa virada”, afirma o diretor-presidente da EPR Via Mineira, Luciano Louzane.

VLI/Divulgação



Recorde nos trilhos

A VLI – companhia de logística que opera ferrovias, portos e terminais – registrou o melhor mês de outubro em seus 15 anos de história, considerando os volumes movimentados em ferrovias e portos onde a companhia opera. Ao todo, a VLI transportou 4,05 bilhões de TKU (toneladas por quilômetro útil) nas ferrovias e 4,04 milhões de toneladas nos portos. No Corredor Sudeste, que inclui Minas Gerias, a empresa também registrou recorde em outubro, com 1,43 milhão de toneladas transportadas pela ferrovia (foto). “Continuamos a atuar como um importante pilar para o escoamento de carga geral, contribuindo com a produtividade e a competitividade da logística do Brasil”, afirma Fabrício Rezende, diretor-executivo de Operações da VLI. O Corredor Sudeste capta cargas em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, que são transportadas por meio da Ferrovia Centro-Atlântica.

