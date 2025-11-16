Destilaria mineira se reinventa para ser uma das maiores do país

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

A O'Gin, primeira fábrica nacional de gim, se transformou na Don Luchesi Distillery e vai diversificar sua produção de destilados até o carnaval de 2026. Com investimentos de mais de R$ 5 milhões, a empresa pretende lançar 29 marcas, incluindo novos rótulos de bebidas, como uma marca de gin popular, a Doctor Gin, e outra de gin intermediária, Norrys Gin, que deve incorporar sabores. Ao todo, vão ser 112 códigos de produtos, incluindo conhaque, vodka, vinho, licores uma bebida mista e um energético, o Tarja Preta. “Nosso objetivo é até 2028 sermos a quinta maior destilaria do país, afirma Alexandro Luchesi, sócio da empresa que já é referência na produção de gin artesanal. Hoje, a produtora mineira de gin é a décima quinta num mercados da ordem de 17 milhões de garrafas por mês. A expectativa, segundo Alexandro, é ocupar a capacidade da destilaria, que pode produzir 2 milhões de garrafas por mês. Hoje, a destilaria produz cerca de 100 mil garrafas, e, com 0,8% da produção nacional, deve fechar o ano com cerca de 1,2 milhão de garrafas. Luchesi afirma que a empresa tem condições de chegar a uma capacidade de 5 milhões de garrafas por mês. Instalada em um terreno de 45 mil metros quadrados, pode dobrar de tamanho. “Nós podemos crescer 300% e, em quatro ou cinco anos, estar produzindo entre 2 milhões e 3 milhões de garrafas por mês”, diz Luchesi.



Energia solar



Foi o recorde de geração fotovoltaica no estado este mês, em potência instalada, com as usinas solares mineiras respondendo por 21,5% da energia fotovoltaica no país

Mulheres S.A.

Em 2016, as irmãs Flávia e Juliana Ivar e a empreendedora Luciana Nunes decidiram criar a Mulheres S.A., uma instituição sem vínculos político ou religioso, focada na capacitação, networking e promoção de igualdade de gênero por meio de negócios sustentáveis liderados por mulheres provedoras de família. “São mulheres em situação de vulnerabilidade”, explica Juliana. “A associação se inspira nos sete princípios de empoderamento da ONU Mulheres, fundamentando suas ações em palestras, mentorias e eventos que fortalecem a presença feminina no setor empresarial”. Mulheres S.A. se associou à cervejaria Albanos para lançar a “cerveja com propósito” Mulheres S.A.. O pré-lançamento ocorreu no domingo passado, durante a Teia Municipal dos Pontos de Cultura de Belo Horizonte.

Empréstimos

Um total de R$ 14,7 bilhões foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em crédito para Minas Gerais nos primeiros nove meses de 2025.. O montante é 20% superior ao aprovado no mesmo período de 2024 (R$ 12,3 bilhões). Segundo o banco, as aprovações de crédito “beneficiaram todos os setores econômicos do estado: agropecuária (R$ 3,8 bilhões), comércio e serviços (R$ 4,1 bilhões), infraestrutura (R$ 3,8 bilhões) e indústria (R$ 3 bilhões). O banco informa que as aprovações para investimentos em inovação somaram R$ 593,8 milhões e, em biocombustíveis, R$ 827 milhões. Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) responderam por R$ 7,8 bilhões do total de financiamentos aprovados, o que corresponde a 53,3% do total e a um crescimento de 10,4% sobre 2024.

“Reuniremos grandes lideranças de Minas Gerais para debater pautas estratégicas e garantir um desenvolvimento robusto e sustentável do setor imobiliário, especialmente observando as tendências regionais e as oportunidades locais"



Luiz França, Presidente da Abrainc, sobre o encontro de incorporadores em BH em 4 de dezembro



No mapa

Um estudo feito pela Loggi mostra que Minas Gerais é o terceiro maior estado em volume de envio de mercadorias por pequenas e médias empresas (PMEs) no terceiro trimestre deste ano. As PMEs mineiras responderam por 5% das remessas no período. Os dados fazem parte do “Mapa da Logística” da Loggi. “As datas comemorativas, como Dia dos Pais e Dia do Cliente, foram impulsionadores do avanço das vendas e entregas para pequenos negócios com crescimentos de 94% e 68%, respectivamente”, mostra a Loggi no levantamento. No primeiro semestre Minas estava na segunda lugar no ranking de remessas. De acordo com o Mapa da Logística, a região Sudeste é o local em que as pequenas e médias empresas (PMEs) têm maior presença (13%), sendo maior que as grandes marcas (11%), além de ser a maior região com mais volume de envio de pacotes por pequenos e médios negócios.

Forno e fogão

Com investimentos de R$ 1,5 milhão e a previsão de gerar 17 postos de trabalho, a Divino Fogão inaugurou na última semana sua nova unidade no Itaú Power Shopping, em Contagem. A loja é a nona da rede em Minas Gerais e vai ser administrada por Erica Timponi e David Medeiros, sob gestão do Grupo LED, que passa a ser responsável por seis operações do Divino Fogão em Belo Horizonte e Contagem. “Queremos que cada cliente se sinta acolhido, como se estivesse chegando à cozinha de casa, com cheiro de comida boa, feita com carinho”, afirma Érica Timponi, diretora do Divino Fogão no Itaú Power Shopping. Hoje, com mais de 200 lojas em todo o Brasil, a marca é referência em gastronomia caseira, oferecendo pratos preparados com ingredientes frescos e temperos que remetem à lembrança e à convivência familiar.

