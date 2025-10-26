No prejuízo e preocupada com importações da China

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

A Usiminas fechou o terceiro trimestre deste ano com um prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões. O resultado foi afetado pela perda por deficiência de ativos no valor de R$ 2,2 bilhões e pela avaliação de recuperabilidade de impostos diferidos de R$ 1,4 bilhão, segundo a Usiminas. Sem esses efeitos, a empresa teria um lucro de R$ 108 milhões. Além dos resultados, a empresa volta a mostrar preocupação com os produtos siderúrgicos importados da China. “A Usiminas olha com atenção e cautela o cenário atual devido ao excessivo volume de importações, principalmente da China, em condições de competição desleal, observando-se um crescimento de 33,1% no volume importado de aços planos nos nove primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Assim como o setor siderúrgico brasileiro, outras indústrias também são impactadas pelos altos níveis de importações”, diz a empresa em nota divulgada na sexta-feira. A Usiminas informou ainda que, no terceiro trimestre deste ano, a receita líquida foi de R$ 6,6 bilhões, mesmo patamar do segundo trimestre. De julho a setembro, segundo a siderúrgica, as receitas maiores na Unidade de Mineração compensaram o faturamento menor na Unidade de Siderurgia.

No mundo

Com a meta de faturar R$ 180 milhões neste ano, a JAH Açai, Sorvetes e Picolés, criada em 2009 em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, desembarcou na Alemanha. A empresa, que oferece produtos sem conservantes e sem gordura vegetal, fez uma parceria com uma fábrica portuguesa para executar a receita oficial da rede a ser comercializada no Velho Continente. Desde 2015, quando iniciou a expansão por meio de franquias, a JAH ampliou sua atuação em praticamente todo o país. São mais de 180 unidades em operação em 14 estados, atendendo mais de 500 mil clientes mensalmente. Hoje, a empresa conta com fábricas em Belo Horizonte e em Sorocaba, em São Paulo.

Com que roupa

Marca brasileira de vestuário, equipamentos e calçados para forças de segurança e defesa, a Invictus anunciou a inauguração, em Belo Horizonte, da sua primeira loja física no país, em um espaço de 340 metros quadrados no bairro Prado. Com mais de 1.800 itens, a loja contará com toda a linha da marca, incluindo de vestuário funcional e casual a calçados de alta performance, mochilas e equipamentos táticos. “Este é um marco para a empresa e um momento de grande orgulho para toda a equipe. Voltar para Minas Gerais com nossa primeira loja física é como voltar para casa. Queremos oferecer um espaço onde nossos clientes não apenas comprem produtos, mas vivam a marca, sintam a qualidade de cada item e recebam um atendimento especializado”, diz Filipe Lima, CEO da Invictus.

Projeto ampliado

Um ano após inaugurar uma fábrica de rações para ruminantes, em Curvelo, a CCPR investiu cerca de R$ 45 milhões na Unidade de Secagem de Grãos, que conta com dois secadores, moega e silos) e vai operar com capacidade estática de armazenamento de aproximadamente 1 milhão de sacas, junto à fábrica de rações. No sistema de secagem dos grãos são usados cavacos de eucalipto de reflorestamento, garantido energia limpa no processo, com a geração de ar quente que passa pelos grãos na torre de armazenamento. “Juntos, os secadores conseguem processar 260 toneladas/hora. São 6.240 toneladas de grãos por dia que podem ser destinados para vários locais: a fábrica, os silos-pulmão, silos internos e silos de armazenagem. Todo o sistema é integrado, o que resulta em uma capacidade estática total de armazenamento de 1 milhão de sacas”, explica o engenheiro da CCPR, Bernardo Baudson.

O destaque do setor de seguros em Minas Gerais no primeiro semestre deste ano foi a carteira de Saúde Suplementar, com os prêmios arrecadados chegando a R$ 19,44 bilhões, contra R$ 19,07 bilhões em igual período de 2024, variação positiva de 1,9%. Já os sinistros pagos tiveram avanço mais acentuado: passaram de R$ 3,53 bilhões em 2024 para R$ 3,77 bilhões em 2025, representando alta de 6,7%. Os dados são do Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, inserido no Sistema de Estatísticas da Susep (SES), ferramenta que permite consultas sobre o desempenho do setor. De acordo com Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, estes números reforçam a importância de Minasno cenário nacional do setor.



Com um investimento da ordem de R$ 200 mil por unidade, a Acqua Lavanderia Express está acelerando sua expansão em Minas com a chegada de unidades de rede de lavanderia em Divinópolis e Contagem. Com as novas unidades, Minas passa a contar com 28 operações da marca, integrando o total de 136 unidades na região Sudeste, que representa 41% de toda a rede Acqua Lavanderia. Hoje, a rede soma 334 unidades em regime de franquia, com a meta de chegar a 400 até o fim deste ano. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos consumidores que valorizam praticidade, eficiência e inovação. Minas tem um público acolhedor e com forte vocação para o empreendedorismo”, afirma Thalita Caporazzo, fundadora da Acqua Lavanderia.

“Com essas novas contratações, reforçamos nosso compromisso com a geração de emprego e o desenvolvimento econômico em todo o estado de Minas Gerais”



Filipe Martins

Diretor do Mart Minas e Dom Atacadista, sobre as mais de 1.500 vagas de emprego abertas em Minas

