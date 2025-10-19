Minas lidera nas cooperativas financeiras de apoio ao campo

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Minas Gerais é líder em número de cooperativas financeiras no país, com 181 unidades, o que representa 11,8% das 689 cooperativas de crédito em operação no Brasil. As instituições mineiras se destacam no financiamento da produção agrícola. Segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as cooperativas respondem por praticamente nove em cada 10 operações de crédito rural, sendo que em Minas foram realizadas 4,9 mil operações de crédito rural por meio dessas instituições (89% do total) o que representou um montante de R$ 1,3 bilhão repassados (79% do crédito rural no estado), na safra 2024/2025. Em todo o país foram repassados R$ 9,8 bilhões. “Para o pequeno produtor, o crédito rural é a ponte entre o planejamento da safra e a renda na porteira. Ele viabiliza insumos, maquinário, assistência técnica e comercialização, dá fôlego na entressafra e reduz a dependência de atravessadores”, destaca Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg, entidade de representação das cooperativas em Minas. Além do crédito, a atuação da cooperativa está associada ao desenvolvimento econômico. Onde essas instituições estão presentes o valor da produção agrícola municipal registra um acréscimo médio de R$ 466,3 por hectare (23,3% da média). “Em municípios onde as cooperativas de crédito estão presentes, o valor da produção agrícola municipal cresce em média 23,3% por hectare e a produtividade avança R$ 1,3 mil por hectare em área particular plantada”, explica Scucato. “O resultado retorna em investimento local e apoio a quem produz. É assim que a comunidade ganha musculatura econômica sem perder a sua identidade”, acrescenta.

Case de sucesso

Com uma rede de 140 lojas, a Associação de Farmácias do Sul de Minas Gerais (Afiminas) apostou na digitalização para avançar no varejo farmacêutico da região. Do total de lojas, 106 passaram a utilizar os sistemas Linx Big Farma e Linx Conecta, que permitem a integração operacional completa com a obtenção de informações confiáveis em tempo real, permitindo maior controle e mais eficiência na operação. O reflexo foi imediato: crescimento superior a 15% ao ano nos primeiros anos de parceria, patamar que hoje se mantém entre 9% e 12%, consolidando a associação como uma das mais fortes do setor na região. “O software da Linx foi essencial para unificar processos que antes eram descentralizados e pouco precisos. Hoje, temos uma gestão mais sólida do estoque e das vendas, o que se reflete diretamente na fidelização dos clientes e no desempenho financeiro”, afirma André Silva, sócio-fundador e gestor administrativo da Afiminas.

Negócios na moda

Com a expectativa de gerar negócios da ordem de R$ 30 milhões, valor 11% superior ao registrado na última edição, o Minas Trend apresentará os laçamentos na coleção outono-inverno entre terça e quinta-feira desta semana, no BH Shopping. A mostra da moda mineira reúne este ano 203 estandes – 54% mais do que em 2024 – com mais de 150 marcas. “O estado reitera o protagonismo na indústria da moda e seus derivados. Não é por acaso que somos referência nesse setor fundamental para o desenvolvimento do país. Sediamos um dos maiores salões de negócios de moda da América Latina, reconhecido por sua capilaridade e pela capacidade ímpar de gerar emprego e renda na cadeia produtiva”,diz o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. Minas Gerais responde por 17,6% das empresas de moda do Brasil e por 13% dos empregos da indústria nacional.

“A diversidade é uma vantagem competitiva. Precisamos reconhecer e respeitar as diferentes culturas e formas de pensar, praticando a escuta ativa e mantendo o respeito como base das relações”

Marcelo Chara, CEO da Usiminas ao falar sobre liderança no evento Imersão Indústria

Descarbonizando

Um caminhão de transporte de minério de ferro movido a gás natural veicular vai fazer o trajeto entre Mariana e o Terminal Fazendão da Vale, com suas emissões neutralizadas por meio do Certificado de Garantia de Origem do Biometano. O veículo opera em fase de testes este mês como parte de uma parceria entre a Cedro Mineração e a Gás Verde. Com isso, a Cedro, que hoje usa caminhões a diesel em suas operações, pretende reduzir em até 99% suas emissões no transporte, com cerca de 11 milhões de toneladas de CO2 sendo neutralizadas por certificados da Gás Verde, o equivalente ao plantio de 72 mil árvores.

No Triângulo

Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 135 milhões, o Grandverse Adapt é o lançamento da Perplan Incorporação para aproveitar a expansão do mercado imobiliário de alto padrão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O empreendimento é o nono da incorporadora na cidade e faz parte do plano master do bairro planejado Villa Gávea. Segundo a incorporadora, a Zona Sul da cidade, onde está o bairro é hoje uma das que aparecem como novo núcleo urbano de Uberlândia. Um dos diferenciais do projeto, que terá 27 andares e 170 unidades, é o fato de os apartamentos, que são de 77, 91 e 112 metros quadrados serem “adaptáveis a diferentes estilos de vida”.

Inovação

Com investimentos de R$ 38 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), incluindo aportes no Centro de Pesquisa e na área industrial, a Aperam deve elevar em 10% os recursos destinados a P&D neste ano, quando o Centro de Pesquisa completa 30 anos. Atualmente, a unidade de pesquisa conta com 57 profissionais, entre doutores, mestre, técnicos e pesquisadores. “Investir em pesquisa é investir no futuro. Significa estar preparado para os desafios que virão e se manter relevante no longo prazo. Na Aperam, buscamos inovar para estar cada vez mais presentes na vida das pessoas, com aços mais leves e sustentáveis”, explica Tarcísio Reis de Oliveira, gerente-executivo do Centro de Pesquisa. Um dos avanços é o desenvolvimento de açõs de grão não orientado (GNO), essenciais para motores de veículos elétricos e híbridos.

