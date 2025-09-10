Assine
Marcílio De Moraes
Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais
Transformando salários em serviços e fonte de renda

Ecx Pay, start-up mineira ligada ao grupo de multibenefícios Ecx Card, surgiu em 2022 para atender à necessidade das empresas de antecipar salários para seus em

10/09/2025 17:20 - atualizado 10/09/2025 17:21

Cofundador da Ecx Pay, João Inneco, e o diretor operacional, Pedro Wanderley comandam a fintech mineira - (crédito: Divulgação)
Cofundador da Ecx Pay, João Inneco, e o diretor operacional, Pedro Wanderley comandam a fintech mineira crédito: Divulgação


Diante da inadimplência crescente e com o brasileiro usando cada vez mais a renda para quitar dívidas, a antecipação do salário para os trabalhadores passou a ser uma necessidade para empresas e mais uma opção de benefícios. A Ecx Pay, startup mineira ligada ao grupo de multibenefícios Ecx Card, surgiu em 2022 para atender à necessidade das empresas de antecipar salários para seus empregados, com foco em flexibilidade e tecnologia. Apenas nos últimos meses, o AntecipPay, solução de antecipação salarial da fintech, antecipou R$ 12 milhões para trabalhadores mineiros. “A antecipação de salário é uma forma de oferecer liquidez sem colocar o colaborador em contato com juros de 300% ao ano, como vemos em cartões e cheque especial. É uma solução imediata para emergências, sem transformar o problema em uma bola de neve”, explica João Henrique Innecco, cofundador da Ecx Pay. Considerando todos os benefícios oferecidos pela plataforma digital, a movimentação financeira em Minas já chega a R$ 240 milhões por ano. Segundo João Inneco, que comanda a start up com o diretor operacional, Pedro Wanderley, o valor médio por transação de antecipação salarial varia entre R$ 90 e R$ 115, com maior elasticidade entre os usuários que fazem uso recorrente. “Atualmente, mais de 24 mil pessoas utilizam o AnteciPay em Minas, com um índice de recorrência mensal de 79%. Ou seja, a cada mês, quase 8 em cada 10 usuários voltam a utilizar o benefício”, diz Pedro Wanderley. Ainda de acordo com a startup.

 

VLI/Divulgação


Lucro na via

Com um crescimento de 12% sobre o primeiro semestre de 2024, a VLI fechou o período de janeiro a junho deste ano com lucro líquido de R$ 1,08 bilhão e com uma receita líquida de R$ 5 bilhões, o que representa alta de 1% sobre igual período do ano passado. O volume transportado pelas ferrovias atingiu 20,7 bilhões de toneladas por quilômetro útil (TKU), medida que considera a quantidade de carga e a distância percorrida. O resultado é 1% maior que o registrado no mesmo período de 2024. “Nossa performance e resiliência frente a um cenário complexo, marcado principalmente por um ambiente macroeconômico mais desafiador e volatilidade internacional, revela nossa maturidade e a robustez dos nossos processos, aliados a uma sólida governança”, diz o CEO da VLI, Fábio Marchiori.


Para crescer


Ampliar a carteira de crédito em 25%, expandir a base de cartões da Tricard e elevar a receita em cerca de 10% são as metas do Tribanco, que integra o Grupo Martins e atua como braço financeiro de apoio ao varejo. A instituição, que passou por um período de reestruturação interna, tem um novo CEO, Marco Tulio da Silva, que assumiu o comando da instituição após atuar nos dois anos anteriores como diretor financeiro. O Tribanco tem hoje mais de 30 mil clientes pessoa jurídica – em sua maioria, pequenos e médios varejistas do setor alimentício – e atende cerca de 600 mil consumidores por meio da Tricard, operação B2B2C de cartões do grupo. “Voltamos a crescer com segurança e solidez. Com a inadimplência sob controle, processos reorganizados e canais digitais mais robustos, estamos preparados para ampliar nossa atuação de forma sustentável, reforçando ainda mais nossa proximidade com o varejista, que é o centro da nossa estratégia”, afirma o executivo.

“O setor industrial brasileiro articulou com parceiros americanos para que também pressionem o governo dos EUA, em busca de um consenso para superar a crise. Estamos trabalh
ando juntos para que ambos os governos sentem à mesa”

Flávio Roscoe, Presidente da Fiemg

 

Resíduo “verde”

Com a destinação de 1.470.00 quilos de resíduos para tratamento, a EuroChein completou um ano do programa “Aterro Zero” no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre. Segundo a empresa, foram adotadas várias rotas de tratamento, com 405 mil quilos de rejeitos sendo encaminhados ao coprocessamento; 855 mil quilos passaram por processos de reciclagem (plásticos, papel, madeira, metal, correias e cabos); 102 mil quilos seguiram para triagem e transbordo; e 12 mil quilos retornaram ao processo industrial como óleo lubrificante novo, via novo refino. Outros 85,8 mil quilos foram compostados; 8,7 mil quilos receberam tratamento em estações de efluentes; 700 quilos foram incinerados para eliminação segura de materiais ambulatoriais; e 200 quilos esterilizados em autoclave. “Superamos nossas próprias metas ao demonstrar que a gestão responsável de resíduos pode trazer ganhos ambientais e econômicos simultaneamente”, destaca Juliano Ferreira, gerente de Meio Ambiente da EuroChem

 

Túlio Santos/EM/D.A.Press – 8/4/25

 

Na moda

A 34ª edição do Minas Trend espera receber 5 mil visitantes entre 21 e 23 de outubro, reunindo 1.500 lojistas e movimentando mais de R$ 30 milhões . Com o tema “A moda se move com você”, o salão da moda mineira ocorre no BH Shopping. Ao todo serão 195 estandes expondo itens do vestuário de 150 marcas de todo o país. As coleções vão abranger vestuário feminino, bolsas e calçados e joias e bijuterias, com linhas de moda sleepwear, praia e íntima, fitness, festa, casual e couro. Já o Integra Moda Negócios, realizado em 27 e 28 de agosto, movimentou R$ 2,5 milhões em prospecção e vendas, valor 25% superior ao obtido na edição passada. Promovido pelo Sebrae Minas, o encontro reuniu 49 marcas mineiras, representando segmentos como moda íntima, moda praia, fitness, pijamas, malharia, feminino, masculino, jeans e plus size, e 115 compradores de diferentes regiões do país.

