A filantropia ainda caminha a passos lentos no Brasil

Consolidada nos Estados Unidos como forma de viabilizar investimentos em diversas causas sociais, a filantropia ainda engatinha no Brasil, apesar do crescente número de bilionários no país – hoje são 55, segundo a lista da revista Forbes. Antes de falar dos brasileiros vale ver como a filantropia funciona na América do Norte. No ano passado, as doações vitalícias dos 25 maiores filantropos dos EUA aumentou para US$ 241 bilhões (R$ 1,32 trilhões), valor US$ 30 bilhões (RS 163,8 bilhões) maior do que no ano anterior. Detalhe, o crescimento das fortunas do grupo cresceu 18,5%, enquanto o valor das doações teve alta de 14%. Ou seja, a doação não necessariamente dilapida a fortuna dos doadores.

No Brasil, um estudo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis) mostra que o Brasil vive um paradoxo, uma vez que o número de milionários e bilionários no país cresce, o volume de doações feitas por famílias ricas está muito aquém do potencial, num patamar de estagnação. Na publicação “Caminhos para uma Atuação Mais Ampla e Estratégica da Filantropia Familiar no Brasil”, o Idis apresenta um retrato da filantropia familiar, no mundo e no Brasil. “Em momentos decisivos, especialmente diante de demandas emergenciais, pessoas detentoras de altos patrimônios fazem doações. O desafio está em canalizar essa energia para ações estruturantes e de longo prazo. Há, sem dúvida, espaço não só para envolver novas famílias e indivíduos em atividades filantrópicas, mas também para ampliar o volume e o impacto de quem já doa”, afirma Paula Fabiani, CEO do Idis.

Segundo o Idis, “o panorama brasileiro foi detalhado com a realização de entrevistas com especialistas e de um levantamento online, que teve a participação de 35 filantropos e filantropas com práticas, em sua maioria, já bastante estruturadas e com doações anuais expressivas – 40% indica doar um volume superior a R$ 5 milhões por ano. Hoje, o mais comum são doações da filantropia familiar no Brasil a educação, tanto a básica, quanto a técnica e a profissional, mas já se observa a abertura para outros temas, como meio ambiente e sustentabilidade (26%). Outros 17% manifestam interesse por iniciativas voltadas para a incidência em políticas públicas. Com 14% das respostas, o combate à fome também aparece entre as causas prioritárias.

O estudo do Idis mostra que “entre as tendências globais observadas, movimentos como o Giving Pledge e o Generation Pledge têm impulsionado o compromisso público de portadores de grandes fortunas com a doação de parte relevante de seus patrimônios. Em maio de 2025, por exemplo, Bill Gates anunciou a intenção de doar praticamente toda a sua fortuna, estimada em cerca de US$108 bilhões, nos próximos 20 anos”. O líder entre os filantropos norte-americanos é o investidor bilionário Warren Buffet, que no sábado doou US$ 6 bilhões em ações da Berkshire Hathaway para cinco instituições de caridade. Essa é sua maior doação anual em quase 20 anos.

No Brasil, ainda segundo o estudo do Instituto, a decisão sobre as doações costuma ser compartilhada dentro do núcleo familiar. Em 65% dos casos, os cônjuges participaram das escolhas, enquanto os filhos assessoram em 59% dos casos e os irmãos em 49%. “Esses dados demonstram que a prática da doação frequentemente emerge de um processo coletivo, sustentado por vínculos afetivos, valores compartilhados e desejo de legado. Por outro lado, para as questões de gestão e execução administrativas, 65% indicam contar com apoio de profissionais especialistas no assunto”, diz o Idis no estudo. Entre os entraves para o aumento da filantropia no Brasil, os principais são a percepção de falta de capacidade das organizações da sociedade civil entregarem impacto social de forma eficiente (20%) e a ausência de incentivos fiscais para doações de pessoas físicas (17%).



Vendas diretas

R$ 50 bilhões

É o faturamento do setor de venda direta no Brasil no ano passado, segundo a ABEVD. Novos empreendedores – 60% são mulheres – estão alavancando o setor



Usando a IA

Voltado para o público PL, o BS2 conseguiu reduzir o tempo médio de leitura de contratos sociais, etapa de integração de empresas de 15 minutos para 3 minutos, uma redução de cinco vezes, com uma precisão de 90%. Usar a tecnologia a serviço do negócio desonerou uma parte da nossa equipe, que agora consegue se concentrar mais na tomada de decisões”, afirma Danilo Zimmermann, CIO do BS2, ecossistema financeiro para empresas.



Recorde

O Brasil registrou 2,6 milhões de novas empresas abertas nos primeiros seis meses de 2025, o maior número já contabilizado para um primeiro semestre desde o início da série histórica da Receita Federal. Entre os principais segmentos, destacam-se transporte rodoviário de carga (147 mil registros), atividades de entrega (136 mil), publicidade (132 mil), cabeleireiros e salões de beleza (126 mil) e ensino (110 mil). Uma alta de 7% sobre 2024.

