Com R$ 146 milhões, Cemig reforça distribuição no Leste de Minas

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) finalizou as obras da linha de distribuição Carangola – Padre Fialho 138 kV, garantindo outra fonte de alimentação para o sistema elétrico de alta-tensão que atende 13 cidades da área da concessão da empresa no Leste de Minas, beneficiando 75 mil clientes. A empresa investiu R$ 65 milhões no empreendimento. De acordo com a Cemig, outros 200 mil clientes de 25 cidades da região serão beneficiadas com a entrada do empreendimento, que vai aliviar a demanda de cargas no eixo entre as subestações Ipatinga 1 e Caratinga 1. “Com a nova Linha de Distribuição Carangola – Padre Fialho 138 kV, a energia na região será mais estável e confiável, uma vez que o sistema de alta-tensão se torna ainda mais robusto ao ser conectado a mais uma fonte do sistema de transmissão, que é a SE Padre Fialho, mais próxima das cidades atendidas”, explica o gerente de Alta Tensão da Regional Leste da Cemig, Fernando Sebastião. No segundo semestre do ano passado, a empresa investiu R$ 81 milhões na construção da linha de distribuição Jequeri – Padre Fialho 138 kV, reforçando a confiabilidade, resiliência e qualidade do serviço para 29 cidades. A obra beneficiará mais de 500 mil pessoas. As duas linhas de distribuição de energia fazem parte do programa de investimentos da Cemig entre 2019 e 2029, que soma R$ 59 bilhões, sendo que deste valor, R$ 33 bilhões foram destinados à distribuição.

Gasoduto

R$ 500 milhões é o investimento previsto pela Gasmig para contrução de um ramal de 120 quilômetros que ligará Extrema a Pouso Alegre no Sul de Minas, beneficiando mais de 250 mil habitantes



Investindo no social

O investimento da Gerdau em projetos sociais totalizou R$ 110,5 milhões no ano passado e impactou mais de 3,6 milhões de pessoas, mobilizando mais de 7 mil colaboradores voluntários. Além desses recursos, o grupo siderúrgico investiu R$ 15 milhões para ações de revitalização e manutenção local na comunidade de Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, sendo que desse valor R$ 800 mil foram destinados para a revitalização da Escola Municipal Monsenhor Rafael. “No último ano, avançamos em diversos pilares da nossa atuação, movidos pelo nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro e pelo nosso compromisso de ser parte das soluções aos dilemas do planeta”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. No ano passado, A Gerdau investiu ainda R$ 54 milhões na reconstrução do Rio Grande do Sul. Os dados constam no “Relatório Anual de 2024”, divulgado na última segunda-feira.

Balanço bom

O Uberlândia Shopping registrou um crescimento de 24% no volume de vendas em maio deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do centro de compras localizado na Zona Sul da cidade do Triângulo Mineiro. Segundo o centro de compras, o indicador que avalia o desempenho real de vendas – Same Store Sales (SSS) – que exclui o impacto de lojas recentes e das que foram fechadas, registrou avanço de 9%. As lojas âncoras registraram 65,66% em aumento de vendas. Os quiosques também tiveram crescimento nas vendas, com 34%. As megalojas, atingiram 30,51% de aumento, enquanto a Praça de Alimentação teve desempenho robusto de 25,1%. “O crescimento de 24% nas vendas, acima da média do setor, é um indicativo claro da confiança dos consumidores e da força das nossas operações”, diz o superintendente do Uberlândia Shopping, Fabiano Guerra.

Academia nova

Com investimento inicial de R$ 30 milhões, a rede de academias com foco na acessibilidade e bem-estar, A Allp Fit vai inaugurar no mês que vem, seis unidades em Belo Horizonte e região metropolitana. As academias fazem parte de um plano de expansão que vai movimentar mais de R$ 150 milhões em Minas Gerais. “A Allp Fit é a primeira rede de academias do Brasil pensada para a família brasileira como um todo – do idoso à criança, da mãe solo ao trabalhador. Nosso compromisso é com a saúde integral, com a autoestima e com o bem-estar real das pessoas”, afirma Anderson Franco, fundador da rede e também CEO da holding AFN, que reúne mais de 250 empresas no Brasil. As novas unidades, quatro na capital mineira e duas em Contagem, vão contar com estruturas físicas com equipamentos importados da Alemanha e scanner de bioimpedância.



Para estacionar

Com operação de mais de 43 mil vagas de estacionamento em Minas Gerais, a Estapar, que opera em locais como Mineirão, Arena MRV, Minas Tênis Clube e vai operar no Botânico Shopping acaba de lançar seu novo app, o Zul+, que permite aos clientes pagar seus tíquetes, reservar sua vaga com antecedência, tornar-se mensalista e ainda permite pagar o Rotativo Digital BH. Além disso, a empresa está ampliando a implantação, gerenciamento e infraestrutura de carregadores para veículos elétricos, em empreendimentos comerciais e em residências, por meio da Zletric, uma das líderes do setor com cerca de 1.200 carregadores instalados.

Espaço delas

Em construção na cidade de Passos, a nova cervejaria do Grupo Heineken anunciou ter alcançado 47% de liderança feminina, o que coloca a unidade na rota de desenvolvimento do compromisso de diversidade, equidade e inclusão para atingir, no próximo ano, a meta de ter 50% dos cargos de liderança ocupados por mulheres em todas as áreas da companhia no Brasil. A empresa está acima da média do país. Segundo o IBGE, apenas 39% dos cargos de liderança no país são ocupados por mulheres, mesmo elas representando mais da metade da população economicamente ativa. Além da representatividade feminina, a cervejaria também reflete a diversidade racial, com 43% de pessoas negras no quadro de colaboradores.

