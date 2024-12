Os dados do Novo Caged mostram que de janeiro a outubro deste ano foram gerados 207,7 mil empregos em Minas Gerais, saldo das 2,41 milhões admissões e dos 2,20 milhões desligamentos no período. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, os setores que mais se destacaram, em outubro, foram a indústria ( 1.713), a construção (1,271) e o setor de serviços, com saldo de 586 postos de trabalho.

A agropecuária ficou com saldo negativo de 3.078 postos. Ainda segundo o Novo Caged, Belo Horizonte foi o município mineiro com maior saldo de emprego no mês de outubro, com 5.513 postos. No ano, o saldo na capital mineira é de 1,04 milhão de empregos. Com isso, faltam trabalhadores para setores com uso intensivo de mão de obra, como a construção civil. Um estudo da CNI e da CBIC mostra que 25,4% dos empresários do setor identificaram falta de mão de obra no terceiro trimestres, além da falta de qualificação e do alto custo.

Vice-presidente de Relações Trabalhistas do Sinduscon-MG, Felipe Boaventura avalia que a inclusão pode ser uma saída para o problema da mão de obra na construção civil. “Iniciativas de inclusão, como maior abertura para mulheres e outros grupos que nem sempre são considerados pelas áreas de recrutamento, podem atrair novos talentos e diversificar a força de trabalho”, afirma Felipe Boaventura ao lembrar que, apesar de representarem 40% da força de trabalho em idade ativa, as mulheres ocupam apenas 10% das vagas na construção civil.

R$ 1,01 bilhão

é a redução de custos prevista com a concessão da BR 381 entre BH e Governador Valadares, segundo levantamento da Fiemg em parceria com a consultoria Houer. Outros R$ 374,5 milhões serão reduzidos dos custos com acidentes

Energia livre

Com um crescimento de 15% em setembro no mercado livre varejista de energia elétrica, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) se tornou a primeira comercializadora varejista a superar a venda de 100 megawatts/médios (MWm) na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Com isso, a concessionária mineira de energia ficou na liderança do mercado varejista. Hoje, a Cemig tem uma fatia de mercado correspondente a 15% do mercado nacional varejista de energia.

A empresa informa ainda que, em um mês, a energia contratada aumentou de 88,2 MWm para 101,1 MWm, com expansão de 14,8%. “A Cemig lidera esse movimento impulsionada por iniciativas pioneiras, como a plataforma de e-commerce lançada em junho do ano passado pelo nosso site Energia Livre Cemig, e parcerias com entidades de todo o país através do Programa de Pontos”, diz o vice-presidente de Comercialização da Cemig, Dimas Costa.

“A mineração ainda é um universo predominantemente masculino. Entretanto, importantes avanços, construídos nos últimos anos, vêm consolidando uma nova perspectiva, com incentivo à participação feminina em todos os níveis das empresas” Ana Sanches, presidente da Anglo American no Brasil e do Conselho Diretor do Ibram



Expansão no radar

Inaugurada na última quarta-feira, a ampliação da fábrica de geradores de hidrogênio de baixo carbono da Neuman & Esser está preparada para elevar a sua produção em até sete vezes em relação aos níveis atuais. A nova fábrica ocupa uma área de 3.500 metros quadrados, ou quatro vezes maior que a anterior, e terá capacidade para produzir até 70 MW/ano de geradores de hidrogênio conteinerizados.

Ampliação da fábrica de geradores de hidrogênio de baixo carbono da Neuman &Esser Jean Leo Fotografias/Divulgação

A unidade vai expandir a produção de eletrlisadores e a capacidade de empacotamento de gases industriais, como H2 e CO2. “Estamos preparados para expandir conforme o mercado de hidrogênio de baixo carbono evolui no Brasil e na América Latina. Nossa estratégia de fortalecimento abrange quatro frentes de atuação: fabricação de unidades compressoras para gases, sistemas de moagem e classificação de materiais sólidos, geradores de hidrogênio e serviços especializados”, afirma Marcelo Veneroso, diretor-presidente da Neuman & Esser no Brasil.

Seguro na escola

Ferramenta para assegurar continuidade dos estudos em caso de imprevistos, como desemprego, falência, incapacidade física temporária ou permanente ou morte do responsável, o seguro educacional vem ganhando espaço entre estudantes e país. Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg) mostra que nos sete primeiros meses deste ano foram desembolsados R$ 244,6 mil em indenizações no estado, valor 884,6% maior do que o verificado em 2023.

Para as instituições de ensino, o seguro educacional permite redução da inadimplência e o aumento da retenção dos alunos, melhorando a sustentabilidade de universidades e escolas. Hoje, 3,7 mil escolas privadas no estado estão expostas a problemas como atraso no pagamento das mensalidades. De acordo com o software Linx Sponte, a taxa de atraso de pagamento chegou a 23,16% em 2023, com alta de 2,39 pontos percentuais em relação a 2022.

Conversa lucrativa

Com sede em Poços de Caldas, a startup mineira WeClever está usando a inteligência conversacional e auditoria automatizada para “humanizar” os chatbots e aumentar as taxas de conversão de vendas. Mais de 11 milhões de pessoas foram impactadas por conversas naturais automatizadas, o que, segundo a WeClever, gerou mais de R$ 600 milhões em receita para seus clientes, com uma taxa média de conversão de 37%.

Inovando ao auditar de forma automatizada 100% das conversas feitas por robôs virtuais, contra uma taxa de menos de 5% das conversas dos robôs no whatsapp com algum tipo de monitoramento. Em parceria com a WeClever, a PneuStore, loja de pneus, conseguiu recuperar 66 mil carrinhos com compras abandonados com uma taxa de conversão em vendas de 26%.

Feira de Artesanato

Com a promessa de oferecer produtos dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce e da bacia do Rio São Francisco, a 35ª Feira Nacional de Artesanato deve reunir trabalhos de artesãos de 82 municípios dessas regiões entre quarta-feira e domingo, no Expominas. A Feira é considerada a maior do segmento na América Latina e apresentará artesãos de outras regiões do estado, devendo gerar R$ 55 milhões em negócios.

“A feira vai gerar mais de 2.000 ocupações em serviços de segurança, limpeza, recepção, brigada, assistência médica, montagem, sonorização, divulgação e comunicação, afirma Tânia Machado, presidente do Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cape). A feira é promovida pelo Instituto Cape e integra o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).