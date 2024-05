Integrado por 14 cidades do Norte e Nordeste de Minas com reservas ou exploração do mineral crítico para a transição energética, o Vale do Lítio voltou a ganhar destaque na semana passada em Nova York, com anúncio de mais investimentos na região. Na sexta-feira, o governo de Minas divulgou acordo de parceria com a AMG Brasil S.A para a realização de investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhão e a geração de 277 empregos. A empresa faz estudos para determinar a localização da nova planta química para a conversão de concentrado de espodumênio em carbonato de lítio para uso em baterias para carros elétricos. O anúncio foi feito em Wayne, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na sede da AMG Critical Materials N.V. Hoje, a AMG produz minerais críticos, como concentrado de espodumênio, tântalo, feldspato, nióbio e ligas de alumínio em São João del-Rei e Nazareno, no Campo das Vertentes. A empresa concluiu em março investimentos de US$ 55 milhões (mais de R$ 280 milhões) para ampliar a produção do concentrado de espodumênio de 90 mil toneladas/ano para 130 mil toneladas/ano. O anúncio marca um ano do lançamento, na Bolsa de Nova York, do projeto Vale do Lítio, pelo governo mineiro. Os resultados foram apresentados na quinta-feira na Nasdaq. Em um ano foram captados R$ 5,5 bilhões em investimentos com a geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Entre os projetos estão a Sigma e a Atlas, para produção de concentrado de espodumênio grau bateria.



Europeus

Uma missão de membros da União Europeia, com representantes dos estados-membros, com cerca de 15 diplomatas, esteve quinta-feira na RHI Magnesita, em Contagem. A empresa foi escolhida por ser uma multinacional austríaca-brasileira que tem capacidade para agregar seus produtos às altas exigências do mercado internacional. “A companhia demonstra que Minas Gerais é um ótimo estado para acolher empresas e investimentos europeus”, declarou o ministro belga e representante da União Europeia, Jean-Pierre Bou. A missão da União Europeia esteve na sexta-feira com o governador em exercício, Mateus Simões.



Centro de compras

Especializada no desenvolvimento, execução e operação de street malls, a My Mall vai investir R$ 20 milhões na instalação de um centro de compras no Bairro Jardim Vitória, Em Belo Horizonte. Com 4,2 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o My Mall Power Parque Real contará com o Supermercado BH e Drogarias Araujo como lojas âncoras e outras 21 lojas e serviços. A previsão é de que o My Mall Power seja entregue no primeiro semestre do ano que vem. Todo o projeto, em parceria com a construtora Emccamp, ocupará um terreno de 12 mil metros quadrados, na BR-381, próximo ao Residencial Parque Royal, composto por 2,450 apartamentos. Com 12 empreendimentos instalados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a My Mall entregará mais dois centros de compra até maio de 2025.



Dia da Indústria

Os empresários mineiros do setor industrial celebram na quinta-feira o Dia da Indústria, data criada pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1957, por meio do Decreto nº 43.769. Com o tema “Atitudes que inspiram transformação”. Ações que impactam o futuro”, que homenageia os empresários e agraciados, o evento ocorre no Minascentro, em Belo Horizonte. Carlos Mário de Moraes, diretor-superintendente dos Laboratórios Osório de Moraes Ltda. e presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para fins industriais de Minas Gerais (Sindusfarq) receberá o Mérito Industrial CNI e a CEO e cofundadora da Sigma Lithium, Ana Cabral, será agraciada com o Mérito Industrial do Ano.



Vinho no bar

Depois do lançamento do Enovila, complexo enoturístico em implantação no Sul de Minas, o estado vai ter o primeiro wine bar flutuante. Com investimentos de R$ 1,5 milhão, o Almas Gerais vai “navegar” pelo lago da represa do Funil, com 40,49 quilômetros quadrados entre os municípios de Bom Sucesso, Perdões, Ijaci e Ibituruna, e com 285 milhões de metros cúbicos de água. Com 180 metros quadrados, o wine bar terá um ambiente intimista/fechado e outro em uma área aberta no segundo andar. O restaurante flutuante terá capacidade para 24 pessoas sentadas, além de uma cozinha equipada e espaço sunset para outras 36 pessoas circulando. O Almas Gerais deve começar a funcionar em julho.



Semana menor

Com aprovação de 90% dos empregados em atividades administrativas que atuam no escritório em Nova Lima, a AngloGold Ashanti adotou a semana de quatro dias há cerca de um mês. A redução de jornada é sem corte de salários e benefícios. Com a mudança, os trabalhadores passaram a trabalhar 10 horas por dia, com intervalo de 30 minutos para almoço, com a jornada semanal reduzida de 44 para 40 horas. A medida, segundo a empresa, já vinha sendo estudada, desde a pandemia de COVID-19.