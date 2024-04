A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) participa da consulta pública do Ministério das Minas e Energia para o leilão de contratação de reserva de potência (contratação futura de energia) que ocorrerá em agosto e poderá ter a participação da concessionária mineira com a oferta de mais 170 megawatts (MW) na usina hidrelétrica de Três Marias, que opera hoje com capacidade para gerar 396 (MW).

A hidrelétrica, que vai passar por um processo de modernização, tem capacidade para receber mais duas máquinas para geração de energia. “Três Marias tem já dois slots (espaços) para receber duas máquinas adicionais e se nós logramos êxito no leilão a ideia é instalar essas duas máquinas adicionais e então a usina teria uma potência total aumentada e o número de máquinas saindo de 6 para 8”, afirma o vice-presidente de Geração e Transmissão da Cemig, Thadeu Silva.

A estimativa é de que os investimentos no aumento da capacidade de Três Marias sejam da ordem de R$ 2 bilhões, com a usina chegando a uma capacidade de 566 MW, superando a Usina Hidrelétrica de Nova Ponte (510 MW) e se tornando a segunda maior das usinas da Cemig em capacidade instalada, atrás apenas da hidrelétrica Teodomiro Carneiro Santiago (Emborcação) com capacidade para gerar 1.192 MW.

Força das pequenas

Com R$ 120 milhões em financiamentos liberados no primeiro trimestre deste ano, as micro e pequenas empresas batem recorde e aumentam em 36% as captações junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Nos três primeiros meses do ano passado as micro e pequenas empresas tiveram liberados pelo banco R$ 88,3 milhões. Segundo o BDMG, “o resultado histórico está relacionado às reduções de taxas de juros para mulheres empreendedoras, em março”.

Essa redução gerou um aumento de 75% nos financiamentos para essas linhas em relação ao mesmo mês do ano passado.

Tradição

Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da Feira de Malhas e Tricô no Sul de Minas Ruben Ariza/Divulgação

Com a perspectiva de receber mais de 70 mil pessoas, ou uma média de mil pessoas por hora, a 64ª edição da Feira de Malhas e Tricô no Sul de Minas, vai reunir cerca de 100 empresas de malha e tricô de Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino e Andradas entre 1º e 10 de maio, no Minascentro, em Belo Horizonte.

Para este ano, segundo a produtora de moda e coordenadora da feira, Dayhana Nicoleti, o evento vai contar também com vestuário em couro, do Sul do país, e calçados, de Franca, no interior de São Paulo.

“No último evento nós fizemos um levantamento e verificamos um tíquete médio de R$ 250 em compras na feira”, revela a coordenadora do evento, que não fala em faturamento. Mas, caso se confirmem público e tíquete médio, a feira pode movimentar mais de R$ 17 milhões nos 11 dias.



Gigante em Minas

Com um centro de distribuição em Betim e seis estações de entrega em todo o estado, a Amazon já investiu R$ 820 milhões no estado desde que ingressou no mercado mineiro, em 2020, com a inauguração do centro de distribuição. Segundo a Amazon, o quadro de funcionários em Minas é de mais de 1.100 trabalhadores diretos e indiretos.

De acordo com a empresa, as atividades envolvem outros 6.500 empregos em setores como a construção civil para funções em logística e outros serviços. “Ao todo, a Amazon contribuiu com um valor de mais de R$ 396 milhões em salários de equipes dentro e fora da empresa”, informa a companhia.

Ainda de acordo com o relatório “De A a Z – Os impactos da Amazon no Brasil, a empresa gerou até agora uma contribuição de R$ 821 milhões para o PIB mineiro, em infraestrutura e salários em logística, entretenimento, serviços de nuvem e incentivos para pequenas e médias empresas.

“Minas Gerais é referência e tem papel decisivo nesta conquista, pois saímos na frente e mantemos a liderança nacional na produção desta energia limpa e renovável” Gil Pereira, deputado estadual, comemorando o fato de Minas assumir o 6º lugar em energia solar no mundo



Mais voos

A Latam ampliou em 17% as operações entre Minas Gerais e São Paulo Latam/Divulgação Os passageiros que decolam e pousam em aeroportos mineiros têm mais opções a partir deste mês. A

Latam ampliou em 17% as operações entre Minas Gerais e São Paulo, elevando de 130 para 148 as operações entre os aeroportos de Belo Horizonte/Confins, Uberlândia e Montes Claros e os aeroportos de Guarulhos e Congonhas.



Na rota BH/Guarulhos são 42 voos semanais e entre BH e Congonhas são 54 voos por semana. No trecho Uberlândia/Congonhas são 12 voos e de Montes Claros e o aeroporto da capital paulista são 11 operações semanais. Segundo a Latam, o número maior de voos amplia a conectividades com mais 47 aeroportos brasileiros e outros 23 terminais fora do Brasil onde a companhia opera.

Acelerando

Com a expectativa de movimentar R$ 20 milhões no mês e tendo como âncoras a BYD e a Ford, o Show Auto Mall será inaugurado em 2 de maio, na avenida Raja Gabaglia, 2.440, bairro Estorial. O empreendimento, com sete andares e mix de 25 lojas ocupa uma área de 20 mil metros quadrados terá um estoque de mil veículos.

“O Show Auto Mall chega à capital mineira como o único auto shopping premium da região centro-sul e o maior do estado em estoque”, afirma Gustavo Amorim, um dos sócios e diretor do Show Auto Mall.

Com o empreendimento serão gerados cerca de 300 empregos diretos e indiretos. O grupo possui unidades em Natal (RN), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).