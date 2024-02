As empresas Off Bear e Cervejaria Läut estão comemorando o carnaval que passou.Com bebidas desenvolvidas para a festa, as duas realizaram vendas acima do esperado.Criada em 2019 em Viçosa e hoje em Belo Horizonte, a Off Bear registrou a venda de 110 mil latas da Off Tropical, bebida lançada especificamente para a festa de momo. A empresa planejava comercializar 70% da produção do drink em lata produzido para o carnaval, mas as vendas chegaram a 92% do estoque, sendo 80% em Belo Horizonte e 20% na Zona da Mata. Já a Läut vendeu mais de 200 mil latas da VENM, bebida à base de gin, tangerina, capim-limão e manjericão, desenvolvida 45 dias antes da folia. Desenvolvida em parceria com a Equilibrista, o drink em lata estreou em plena Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no desfile das escolas de samba. A empresa vendeu 100% do volume produzido “No carnaval houve a confirmação e consolidação do que já estava ocorrendo pelos consumidores e especialistas: a alta aceitação e descoberta de um produto com excelente drinkabillity”, afirma Lucas Freitas, diretor de Marketing da Off Bebidas.“Investimos no carnaval de BH mais uma vez porque acreditamos e queremos a Läut presente nessa grande festa popular”, afirma Henrique Miranda (foto), CEO da Cervejaria Läut.

Vai uma Cerva?

Um lugar para alavancar a venda de cervejas? Não, não é um bar. Onze cervejarias artesanais de Juiz de Fora vão lançar, em 4 de março, a Central de Negócios Cerva Gerais, com apoio do Sebrae Minas. O objetivo é ampliar o acesso a mercados, as vendas, a lucratividade e a eficiência produtiva de pequenos negócios do setor cervejeiro. Juiz de Fora conta com 27 empresas, sendo o terceiro polo de produção de cerveja artesanal em Minas, atrás de Belo Horizonte (57 cervejarias) e Nova Lima (28 cervejarias). Das cervejarias de Juiz de Fora, 25 são associadas à Unicerva. Juntas, elas produzem 300 mil litros de cerveja por mês e empregam 250 pessoas.

Personalizado

Com 22 agências em Minas Gerais, o Itaú Personalité, braço do Itaú-Unibanco para clientes de alto poder aquisitivo, lançou esta semana, em Belo Horizonte, o seu Investment Center, que visa concentrar o atendimento aos clientes em um lugar de convivência, com assessoria especial financeira, em seguros, em operação de câmbio e crédito imobiliário. A unidade em Minas, no Bairro Santo Agostinho, é a quarta instalada no país. O espaço oferecerá também a possibilidade de saque de dólar e euro para os clientes. Sem revelar os investimentos, Adriana dos Santos, diretora do Itaú Personnalité, informa que serão de sete a oito especialistas no atendimento, com esse número podendo chegar a 10. “A proposta é trazer uma nova experiência para os clientes, com um café para dar um toque regional, um espaço para um bate-papo descontraído, que não seja só estrutura financeira”, observa Adriana dos Santos.

Imersão indústria

Com o conceito “Impulsionar inovação. Impactar o futuro”, o Imersão Indústria 2024 está agendado para 10 a 12 de abril, no Minascentro, em Belo Horizonte. A previsão é que o evento, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), tenha mais de 50 painéis e palestras simultâneos para discutir temas sobre energia, meio ambiente, impactos tributários, ESG, inteligência artificial, gestão e liderança, entre outros. Criado em 2022, o evento Imersão Indústria foi remodelado este ano e deve ter a participação de empresários renomados, ministros de Estado e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Rumo aos EUA

A diretora da Escola Americana de Belo Horizonte, Catarina Song Chen, vai assumir, a convite do governo dos Estados Unidos, o cargo de Especialista em Programas Educacionais (Strategic Partnership and Special Projects) para o Departamento de Estado dos EUA. Catarina, que esteve em Washington para a entrevista ao cargo, vai assumir a função em março. “Esse cargo foi criado recentemente para fortalecer as instituições educacionais ligadas ao Departamento Americano espalhadas pelo mundo. Fui convidada para desenvolver projetos de inovação e ampliação”, afirma Catarina Chen, que atuou na Escola Americana em BH por 17 anos.

Reciclando

Com a coleta de 30 mil toneladas de resíduos de refratários no país para reaproveitamento, a RHI Magnesita registrou 11,3% da sua produção na América do Sul usando materiais reciclados em relação à produção com matérias-primas. Em Minas, a Magnesita tem unidade para a reciclagem de produtos refratários, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. “Hoje oferecemos aos nossos clientes um portfólio de refratários com pegada de carbono reduzida, o que inclui uso de reciclados, e com o mesmo desempenho que o refratário original. ”, diz a head de Reciclagem da RHI Magnesita na América do Sul, Fernanda Silveira.

R$ 387 bi

Foi o total de investimentos atraídos por Minas Gerais desde 2019, com 650 projetos gerando 191 mil postos de trabalho

“O setor nuclear tem que ser visto com transversalidade. Nós fizemos um trabalho com o Sebrae para qualificar as pequenas empresas para fornecer para o setor, porque 98% dos CNPJs são de micro e pequenas empresas”

Celso Cunha,

presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares (Abdan)